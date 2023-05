OLVG: Kunstmatige intelligentie maakt entree op IC

De slimme software die werkt met kunstmatige intelligentie werd al een tijdje gebruikt in een lange proefperiode, maar wordt vanwege bewezen succes nu dus definitief ingezet. Het Maasstad ziekenhuis, waarmee intensief is samengewerkt voor dit sterke staaltje innovatie, implementeert deze vorm van AI ook over een aantal weken op de IC. Later zullen ook nog de vijf andere Santeon ziekenhuizen volgen.

Beslissingsondersteunende software

Kunstmatige intelligentie wordt steeds breder ingezet in ziekenhuizen bij diagnostiek, onderzoek, behandelingen en nu dus óók om te assisteren bij ontslagbeslissingen op de IC. Digitalisering en data-gedreven technologie kunnen een essentiële bijdrage leveren aan een effectievere zorg en zijn dan ook een speerpunt in het Nederlandse beleid via het Integraal Zorg Akkoord.

Specialisten zijn het er over eens dat AI, mits slim ingezet, kan helpen om de grote druk die er op de zorg ligt te verlagen. Denk onder meer aan ondersteuning van radiologen bij het ontdekken van kanker op beelden of aan slimme triage-software die artsen kan helpen bij de intake-keuzes. De assistentie van kunstmatige intelligentie bij de ontslagprocedure op een IC is een nieuw voorbeeld van hoe AI artsen bij keuzes kan ondersteunen. Het gaat heel concreet om de vraag wanneer een patiënt veilig kan worden overgeplaatst worden van de Intensive Care naar de verpleegafdeling.

Wereldprimeur op IC

Artsen van Amsterdam UMC hadden de wereldprimeur door deze software in te zetten in een onderzoeksetting. Zij worden op de IC bij hun ontslagbeslissing ondersteund door artificial intelligence, op basis van grote hoeveelheden informatie uit het elektronisch patiëntendossier. Hiermee kunnen intensive-care-behandelingen zo optimaal mogelijk worden ingezet. Inmiddels is de onderzoeksfase verleden tijd en hebben het OLVG en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam de eerste licenties afgenomen als eerste twee van de zeven Santeon ziekenhuizen.

Ontslagsoftware IC: Zo werkt het

De software is dus een assistent die via een slim model voorspelt hoe hoog de kans is dat een patiënt opnieuw op de IC wordt opgenomen of na ontslag komt te overlijden. Hiervoor is het model gevoed met gegevens van alle patiënten die eerder op de betreffende IC lagen. Er wordt vervolgens gespeurd naar factoren en patronen die bijdragen aan de kans op heropname. Het model voorspelt vervolgens realtime wat de kans is op heropname of overlijden voor de patiënten die nú op de IC liggen.

Volgens medeoprichter Wouter Kroese van Pacmed, de leverancier van de software, moeten artsen wel goed beseffen dat de AI-tool geen sluitend antwoord geeft op de vraag of iemand wel of niet van de IC kan worden ontslagen. In de NRC vertelt hij: “Die beslissing ligt nog steeds bij de dokter. Ons model zegt alleen hoe groot de kans is dat iemand kort na ontslag komt te overlijden of heropgenomen moet worden. Maar het kan ook data missen: een arts ziet bijvoorbeeld de kleur op de wangen van de patiënt.”