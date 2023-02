Onderzoek naar verduurzaming ziekenhuizen

De inzichten die de studenten zullen verkrijgen, zullen zeer divers zijn. Variërend van inzicht in de milieu-impact van gezondheidsdataopslag, tot het verminderen van medicijnverspilling in de operatiekamer. De projecten voor verduurzaming raken uiteenlopende aspecten van de zorg.

De studenten gaan ook op zoek naar de antwoorden op vragen zoals: Hoe kunnen we baby’s op een zo duurzaam mogelijke manier ter wereld brengen? Wat is de meest optimale en duurzame toepassing van PET/CT-onderzoeken? Kortom, antwoorden op deze en andere onderzoeksvragen die te maken hebben met de vergroening van ziekenhuizen. Zij doen dat binnen het interdisciplinaire Thesis Lab ‘Sustainable Hospitals’ van Medical Delta en LDE Centre for Sustainability.

De Thesis Labs zijn vrijplaatsen voor interdisciplinair leren en onderzoeken op basis van echte, uiteenlopende praktijkvragen. Deze vragen zijn vooraf geformuleerd door deelnemende instellingen, waaronder het LUMC, Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus MC.

Verduurzaming behandelopties

Samen met de afdeling Gynaecologie gaat een van de studenten zich verdiepen in de milieueffecten van de behandelopties voor hevig bloedverlies tijdens de menstruatie. De meerdere behandelingsopties worden door de arts en patiënt besproken. Op de voordelen en mogelijke complicaties van een behandeling ligt daarbij vaak de nadruk.

Patiënten nemen op basis daarvan een beslissing. Of duurzaamheid een rol speelt bij de keuze van de patiënt, is wat gynaecologen graag willen weten. Dat is dan ook de reden waarom ze de milieu-impact willen bepalen van de verschillende behandelopties voor patiënten met hevig menstrueel bloedverlies.

Milieueffecten

Voor de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies zijn er verschillende manieren, namelijk met orale anticonceptie, een spiraal en verwijdering van het baarmoederslijmvlies of de baarmoeder. Het vergelijken van de milieueffecten tussen de verschillende behandelopties is het uiteindelijke doel van dit onderzoek. Om manieren te vinden om de milieu-impact te verminderen, wil men bovendien de knelpunten wat betreft duurzaamheid per behandeloptie identificeren.

Concrete bijdrage

Met behulp van de masterscripties die dit onderzoek gaan opleveren, ontstaan nieuwe aanknopingspunten en soms ook concrete oplossingen om de gezondheidszorg te verduurzamen. Deze zullen worden aangeboden aan de opdrachtgevers en openbaar beschikbaar gesteld tijdens een rondetafelbijeenkomst, waarmee een concrete bijdrage wordt gegeven aan de verduurzaming van de gezondheidszorg.

Aandacht voor duurzaamheid in de zorg is er al zo’n 35 jaar en begon met de grote omslag van herbruikbare middelen naar disposables. Bij Philips bestond de omzet in 2022 voor vijftien procent uit circulaire producten en diensten, met als doel om dat percentage de komende tien jaar te verdubbelen.

Meer informatie over Interdisciplinary Thesis Lab Sustainable Hospitals en een overzicht van de onderzoeksonderwerpen is te raadplegen op de website van het Centre for Sustainability.