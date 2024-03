Online keuzehulp helpt patiënten met best passende zorg

Wanneer er kanker is vastgesteld, verteld is het behandelteam welke behandelopties er mogelijk zijn en wat dat voor de patiënt kan betekenen. Daarbij ontvangt de patiënt ook een inlogcode voor de online keuzehulp. Daarnaast kan de patiënt zijn/haar afwegingen en voorkeuren aangeven. “De keuzehulp biedt nogmaals alle informatie en laat patiënten nadenken over wat voor hen belangrijk is en wat ze wel en niet zouden willen accepteren voor een bepaalde behandeling. Patiënten kunnen hierdoor beter weloverwogen keuzes maken”, zegt longarts Annette Bijsmans van het Maasstad Ziekenhuis.

Online keuzehulp

In deze keuzehulp is een extra module opgenomen voor longkankerpatiënten met uitzaaiingen, namelijk een ‘Patients-Like-Me’ omgeving. Deze patiënten kunnen hier meer informatie vinden over welke behandelkeuzes andere patiënten maakten en hoe het verloop was van de gekozen behandeling. Deze informatie kan ook helpen bij het gesprek in de spreekkamer waar samen de best passende beslissing wordt gemaakt. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over de keuze tussen langer leven of kwaliteit van leven.

De keuzehulp is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie samen met alle beroepsverenigingen van artsen die longkanker behandelen. Ook Longkanker Nederland en ZorgKeuzeLab werkten mee aan de online keuzehulp. De keuzehulp is doorontwikkeld met betrokkenheid van Santeon, Universiteit Utrecht en Amsterdam UMC met behulp van een subsidie van het KWF. Het Maasstad Ziekenhuis is het derde Nederlandse ziekenhuis waar deze longkankerkeuzehulp wordt geïmplementeerd. Nog twintig andere ziekenhuizen gaan ook met deze keuzehulp werken.

Persoonlijke keuze

Het Martini Ziekenhuis is begin 2024 als eerste van de betrokken ziekenhuizen gestart met het aanbieden van de online keuzehulp voor patiënten bij wie longkanker is vastgesteld. Welke behandeling het beste is, is namelijk heel persoonlijk. De online ondersteuning geeft de patiënt meer inzicht in de behandelopties en helpt om afwegingen en voorkeuren op een rij te zetten. In september 2023 werd daarom gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van een vernieuwde longkanker keuzehulp in de eerste vijf ziekenhuizen.