Opening hypermoderne operatiekamers WZA

De officiële opening ging vergezeld van de onthulling van een kunstwerk gemaakt door kunstenaar Nico Dobbinga, die tevens WZA-medewerker is. De zes ruime operatiekamers (OK’s) in het nieuwe operatiecentrum zijn voorzien van de modernste technologie. Zo gebruik het WZA als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland een luchtbeheerssysteem dat een technisch hoogstandje genoemd mag worden. Dit systeem maakt gebruikt van een nieuwe techniek. In plaats van een klein beschermd gebied rondom de OK-tafel, is nu de hele OK beschermd gebied, waardoor meer bewegingsvrijheid voor het OK-personeel ontstaat. Het duurt nu nog slechts drie tot vier minuten om, na een onderbreking, de operatiekamer schoon te maken. Dit is mogelijk dankzij het moderne luchtbeheerssysteem dat bovendien energiezuiniger is dan traditionele systemen.

Veilige zorg

Op een geavanceerd elektronisch display in de wand kunnen alle technische aspecten van de operatiekamer worden geregeld en gecontroleerd, zoals de verlichting, camera’s, medische gassen, luchtbeheersing en naleving van technische veiligheidseisen. “Alle apparatuur in de OK moet zo ingesteld zijn dat we veilige zorg kunnen bieden aan patiënten en de medewerkers veilig kunnen werken”, vertelt hoofd operatiecentrum Melchior Oldenburger.” Om de patiëntveiligheid te bevorderen, zijn alle zes operatiekamers identiek ingericht, waardoor de operatieteams op dezelfde manier kunnen werken, ongeacht in welke OK ze zich bevinden.

Operatiekamers

Oldenburger noemt de aanwezigheid van een raam, waardoor er in de operatiekamer daglicht binnenkomt, een van de verbeteringen. “Dit klinkt onbelangrijk, maar als je een hele dag staat te opereren, is dit een grote winst.” Alles is ontworpen conform de kernwaarden van het WZA: persoonlijk, helder en verbonden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door het gebruik van kleuren, de afgeronde hoeken van muren en balies en de plaatsing van lampen waardoor de patiënt niet recht in het licht kijkt.

Modernisering operatiekamers

Volgens Van Santen is de oplevering van het operatiecentrum een belangrijke stap in de modernisering van het WZA. “Het is een van de projecten die het WZA uitvoert zodat het gebouw blijft voldoen aan de geldende technische en functionele eisen. Zo kunnen we de beste zorg blijven bieden aan onze patiënten.” In de afgelopen jaren zijn onder andere het nieuwe Intensive Care/Hartbewaking, het Ouder en Kind-centrum en het Spoedplein opgeleverd. “Het was uitdagend om in een bestaand ziekenhuis de bouw te realiseren”, blikken bouwmanager Ingo Vos en bouwdirectie Martijn Ruijg terug. “De nieuwbouw is bovenop het bestaande gebouw geplaatst, maar de patiëntenzorg is al die tijd gewoon doorgegaan. Veel aandacht van ons en bouwmaatschappij BAM Bouw en Techniek ging daarom uit naar de patiënten en de medewerkers van het ziekenhuis, om de overlast tot een minimum te beperken.”

Chirurgisch dagcentrum

Het gebruik van de nieuwste technologie in OK´s draagt bij aan een sneller herstel van de patiënten. Ook in andere ziekenhuizen is men om deze en andere redenen bezig om de operatiekamers te vernieuwen of te vervangen. Recente voorbeelden vinden we onder meer bij OLVG waar in 2022 een state of the art hybride OK in gebruik werd genomen. Het VieCuri Medisch Centrum begon in februari 2023 met een flink bouwproject, dat moet leiden tot een futuristisch hightech OK-complex en toekomstbestendige beeldvorming.

Het grote bouwproject bij WZA gebeurt in twee fases. De eerste fase betreft de oplevering van de operatiekamers. Hierna volgt de tweede fase, te weten de demontage van de verouderde OK’s en de bouw op die plek van onder meer het chirurgisch dagcentrum. Het chirurgisch dagcentrum biedt patiënten de mogelijkheid om een dag te verblijven voor kleinere operaties, zoals een kijkoperatie in de knie of een spataderoperatie. De tweede fase moet tegen het einde van 2023 jaar voltooid zijn, waarna ook de SEH en poliklinieken vernieuwd zullen worden.