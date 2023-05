Partnerschap Luscii en EXI: ‘wearable-first-strategie’

Volgens Daan Dohmen, hoogleraar Digital transformation in healthcare en oprichter van Luscii, hebben dit soort nieuwe slimme samenwerkingsverbanden in de virtuele gezondheidszorg absoluut de toekomst. Luscii werkt dan ook niet alleen samen met EXI, maar ook met andere partijen zoals ziekenhuizen, slimme platforms zoals Care Connect en grote partijen als Apple, Omron, PharmAccess.

De samenwerking tussen Luscci en EXI betekent dat mensen met aandoeningen, zoals COPD of diabetes, niet alleen op afstand op slimme wijze gemonitord kunnen worden, maar ook persoonlijke adviezen kunnen ontvangen omtrent fysieke oefeningen die in hun situatie het meest effectief zijn. Hierbij gaan beide organisaties expliciet voor een wearable-first-strategie, die zorgt voor nauwkeurige en realtime monitoring van gezondheid én lichamelijke activiteiten.

EXI: Digitaal therapeutisch platform

Luscii biedt met meer dan vijftien jaar ervaring in elf markten en als partner van NHS England al ruim honderd verschillende zorgtrajecten. Hierdoor kunnen patiënten met een breed scala aan gezondheidsproblemen – van zwangerschap en menopauze tot hartrevalidatie, diabetes en verschillende soorten kanker – op afstand worden gecontroleerd.

Zo kunnen onnodige controles en ziekenhuisopnames worden vermeden en kunnen clinici extra tijd vrijmaken voor patiënten die dat het meest nodig hebben. Dankzij het nieuwe partnerschap met het digitaal therapeutische EXI kan Luscci nu voor het eerst fysieke activiteit integreren in zijn zorgpaden. EXI – wiens ‘Software as a Medical Device platform’ – zich inmiddels heeft bewezen voor 23 langdurige gezondheidsproblemen, zal als partner haar diensten integreren in meerdere zorgtrajecten.

Virtuele afdelingen

Grace McNamara, CEO van EXI vertelt over de samenwerking met Luscii: “Het is bewezen dat het op afstand monitoren van patiënten via virtuele afdelingen één van de meest efficiënte, kosteneffectieve manieren is om mensen door meerdere zorgpaden te leiden. Dit is een enorm groeigebied, waarbij de Britse regering zelfs denkt aan de zorg voor 500.000 mensen per jaar. Het opnemen van gepersonaliseerde lichaamsbeweging is in feite in elk zorgpad belangrijk. We zijn dan ook enthousiast over deze samenwerking. Samen zijn we klaar om de gezondheidsresultaten op grote schaal te verbeteren door lichaamsbeweging naadloos en intelligent toe te voegen aan het gezondheidstraject van elke patiënt.”

Realtime monitoring op afstand

EXI maakt gebruik van de nieuwste klinische bewijzen voor gedragswetenschap en lichaamsbeweging om gepersonaliseerde, op intensiteit gebaseerde fysieke activiteit voor te schrijven die veilig en haalbaar is voor mensen met langdurige gezondheidsproblemen. Het biedt een keuze aan geschikte activiteiten, volgt de voortgang en biedt ondersteuning voor gedragsverandering – inclusief beloningen voor het bereiken van persoonlijke doelen. Patiënten worden dus op diverse wijzen op afstand aangemoedigd om te blijven oefenen. Gegevens over therapietrouw, activiteit en gezondheid worden in realtime via een beveiligd behandelaarsportaal rechtstreeks naar de clinicus gestuurd.

Partnerschap is complementair

De slimme gepersonaliseerde bewegingsdiensten van EXI zijn inmiddels al gelanceerd in Luscii’s cardiologie- en COPD-paden in het VK en Ierland. De verwachting is dat EXI na verloop van tijd, in het kader van het partnerschap, via het Luscii-platform zal worden geïntegreerd in elk zorgpad zodat patiënten een naadloze ervaring krijgen van medische en fysieke begeleiding op afstand. Ruben de Neef, Head of Implementations and Partnerships bij Luscii vertelt: “We zien samenwerking als de sleutel tot grootschalige zorgverlening, en EXI’s innovatieve benadering van het voorschrijven van oefeningen past perfect bij het platform van Luscii. We zijn verheugd om dit nieuwe niveau van gepersonaliseerde zorg aan patiënten samen te brengen.”