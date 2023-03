Patiënt OLVG krijgt inzage in radiologiebeelden

Het toevoegen van deze functionaliteit is volgens innovatiearts Iris Wentholt een mooie ontwikkeling voor patiënten. ”Zij krijgen hiermee op een gemakkelijke manier meer inzicht in het eigen dossier. Ook oudere verslagen, van onderzoeken die vóór 15 maart zijn uitgevoerd, hebben sinds 15 maart een link naar de radiologiebeelden.”

Radiologiebeelden direct zichtbaar

De radiologiebeelden die de patiënt nu kan bekijken in MijnOLVG staan niet op zichzelf. Deze horen bij een verslag en een conclusie van de radioloog. Zodra het verslag via MijnOLVG is vrijgegeven door de zorgverlener, kunnen de beelden bekeken worden.

Standaard gebeurt dit zeven dagen na het afronden van de verslaglegging. De uitkomsten van het onderzoek worden tijdens een vervolgafspraak besproken en bij die gelegenheid kan de patiënt vragen stellen. Die werkwijze blijft dus onveranderd.

Of zij hun onderzoeksresultaten via MijnOLVG willen bekijken, is aan de patiënt. Zij die het niet prettig vinden om de resultaten al te zien voordat ze hun zorgverlener spreken, kunnen de weergave hiervan op ‘onzichtbaar’ zetten via de instellingen in MijnOLVG. Ook is het mogelijk alleen de meldingen over eventuele nieuwe uitslagen stop te zetten.

Beelden opslaan en delen

De radiologiebeelden downloaden en opslaan voor het eigen archief, is ook een mogelijkheid die patiënten wordt geboden. De nieuwe functie is niet bedoeld voor de uitwisseling met andere zorgverleners en ziekenhuizen. Daarvoor gebruikt OLVG speciale uitwisselingssystemen. Daarover is meer te lezen op de pagina ‘medische gegevens delen met zorgverleners’ van OLVG.

Het online delen van medische informatie raakt steeds meer in zwang. Bijvoorbeeld het delen van informatie tussen huisarts en patiënt maar ook ziekenhuizen. Maar liefst ruim driekwart van de huisartsenpraktijken was in 2020 gestart met online inzage voor patiënten in het medisch dossier. Sinds juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun medische gegevens aan te bieden.