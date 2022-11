PET-CT scanner van GHZ verbetert patiëntervaring

Patiënten die een CT-scan moeten ondergaan weten dat dit doorgaans geen al te comfortabele ervaring is. Tijdens het onderzoek moeten zij vaak gedurende langere tijd stil blijven liggen. Met de nieuwe generatie PET-CT scanner kunnen scans in een veel korter tijdsbestek uitgevoerd worden. Daarnaast is de tunnel ruimer en verlicht. Voor de patiënt wordt het ondergaan van een CT-scan zo een stuk comfortabeler.

Voordelen nieuwe PET-CT scanner

Met behulp van een PET-CT scanner kan ziek weefsel met behulp van en kleine hoeveelheid ingespoten radioactieve vloeistof zichtbaar gemaakt worden. Zo kunnen met deze scanner de aard en locatie van de afwijking zeer nauwkeurig vastgesteld worden.

De OMNI Legend scanner van GE Healthcare is bovendien in staat om in beeld te brengen of een behandeling met bijvoorbeeld medicijnen effect heeft gehad. Dankzij de gedetailleerde beelden die de scanner produceert kunnen bovendien afwijkingen van enkele millimeters worden ontdekt. Dat zorgt ervoor dat diagnoses eerder gesteld kunnen worden. Ook maakt het de weg vrij voor het gerichter uitvoeren van behandelingen. Daardoor kunnen onnodige behandelingen zoals operaties voorkomen worden.

Uitzaaiingen uitsluiten

De nieuwe PET-CT scanner wordt echter niet alleen gebruikt voor het opsporen van afwijkingen ten behoeve van de kankerdiagnose. Hij wordt bijvoorbeeld ook ingezet om uitzaaiingen uit te sluiten. Bij het GHZ wordt de nieuwe scanner ook ingezet voor het opsporen van andere aandoeningen. Denk daarbij aan het verbeteren van de behandeling van patiënten met onbegrepen koorts of ontstekingen.

Het GHZ verwacht dat de nieuwe scanner in de toekomst voor meerdere nieuwe toepassingen ingezet kan gaan worden. De onderzoeken met de nieuwe PET-CT vinden plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Goudse ziekenhuis.

Steeds meer ziekenhuizen in Nederland kiezen voor nieuwe generatie PET-CT scanners. Zo nam het Haaglanden Medisch Centrum eind vorig jaar een dergelijke scanner in gebruik zodat zij patiënten voor een tumoronderzoek niet meer naar het GHZ hoefden te sturen. Enkele maanden installeerde het UMCG al een zogenoemde whole body PET-CT scanner. Daarmee kan een groter gebied van het lichaam van de patiënt in één keer gescand worden.