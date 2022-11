Philips gehonoreerd in lijst ‘Brands That Matter’

De prestigieuze status van honoree op de Brands That Matter-lijst heeft Philips met name te danken aan de oplossingen die het leverde voor de behandeling van COVID-19. Het gaat concreet om patiëntmonitoren, ventilatoren en verbeteringen op IC’s met bijvoorbeeld eICU-telehealth. Fast Company, de initiator van de lijst, waardeert ook de oplossingen van Philips voor het verbeteren van patiëntenzorg op afstand in afgelegen en landelijke gebieden met beperkte toegang tot gezondheidsdiensten.

Virtual Care Stations

Met name zorginnovaties zoals Community Diagnostic Hubs (VK), Virtual Care Stations (VS) en met technologie uitgeruste zorginstellingen voor zeecontainers (Brazilië) maakten wereldwijd indruk. In samenwerking met de Philips Foundation en lokale NGO’s bood het merk tevens ICU-ondersteuning, zuurstofconcentrators, patiëntmonitors en defibrillators in gebieden die het zwaarst door COVID-19 waren getroffen. Tijdens de pandemie werd het tekort aan zorgpersoneel schrijnend en de oplossingen die Philips bood waren hard nodig om die problemen te lijf te gaan. Steeds duidelijker wordt dat er een transformatie in de zorg nodig is en dat thuismonitoring en e-health hierbij een essentiële rol speelt.

Brands That Matter

Het bijzondere van het merk Philips komt volgens Brands That Matter voort uit zijn onderscheidende visie dat gezondheidszorg een continuüm is. “Dit loopt van gezond leven en preventie tot diagnose, behandeling en thuiszorg die samen geïntegreerde trajecten vormen. Belangrijke componenten in die trajecten zijn onder meer de stroom van real-time gegevens en het gebruik van voorspellende data-analyse en kunstmatige intelligentie om een viervoudig doel te bereiken: betere patiëntresultaten, verbeterde patiënt- en personeelservaringen en lagere zorgkosten.”

Gedurende 2021 communiceerde Philips zijn visie en doel via ‘thought leadership content’. Het ging dan over virtuele zorg in tijden van COVID-19 meer ook over video’s omtrent maatregelen tegen klimaatverandering. Na flinke tegenvallers zoals de problemen rondom de apneu-apparaten, is deze benoeming tot ‘honoree’ erg welkom, omdat deze het merk Philips waardeert vanwege zijn vastberadenheid om een ​​merk voor gezondheidstechnologie te zijn dat wordt gezien als zorgzaam, innovatief en impactvol.