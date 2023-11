Philips toont nieuwste innovaties op radiologieconferentie

Een voorbeeld van deze innovaties was ’s wereldste eerste mobiele MRI-systeem dat heliumvrij opereert en wordt ondersteund door cloud-oplossingen op basis van AI. Onder de noemer ‘Care Means the World’ werd de nieuwe campagne gelanceerd waarbij mens en milieu centraal staan. “Philips werkt samen met zorgverleners om workflows te optimaliseren, zodat zij hun aandacht kunnen richten op de zorg voor patiënten,” zegt Bert van Meurs, Chief Business Leader Precision Diagnosis en Image Guided Therapy bij Philips.

Diagnostisch onderzoek

Effectieve en doelmatige medische zorg leunt op diagnostisch onderzoek. De beeldvormende diagnostiek (radiologie en nucleaire geneeskunde) en pathologie zijn onmisbare schakels voor screening, diagnosestelling, prognose en (monitoring van) behandeling en zorgevaluatie-studies. Deze specialismen ondersteunen aanvragend specialisten in het stellen van de juiste diagnose en het samenstellen van het optimale behandelplan.

Innovaties helpen bij werkdruk

De druk op het personeel in de gezondheidszorg is bijzonder groot voor laboranten en echoscopisten. Ongeveer 45% van de radiologen heeft te maken met symptomen van een burn-out. Mede daarom heeft Philips energie gestoken in het ontwikkelen van vernieuwende, diagnostische beeldvormingen en bijbehorende IT-oplossingen die de zorgverleners in hun werk kunnen helpen. Een voorbeeld hiervan van Philips zijn EPIQ Elite 10.0 en Philips Affiniti. De systemen bieden een enkele gebruikersinterface gecombineerd met gedeelde transducers en geautomatiseerde tools die ervoor zorgen dat het minder complex is om te gebruiken.

Mobiele, heliumvrije operatie

Tijdens de #RSNA 23 was ook de BlueSeal MR Mobile te zien. Dat is ’s werelds eerste volledig afgesloten 1,5T magneet in een mobiele unit waardoor overal MRI’s kunnen worden gemaakt. Dit gaat gepaard met aanzienlijk minder helium dan bij de voorgaande magneten. Sinds 2018 hebben meer dan 600 MRI-systemen met Philips’ BlueSeal-technologie wereldwijd meer dan 1,5 miljoen liter helium bespaard. Met deze technologie geïmplementeerd in honderden magneten wereldwijd, breidt Philips dit nu uit naar een mobiele truck. Daardoor zijn er hoogwaardige MRI-scans beschikbaar voor patiënten op verschillende locaties.

Innovatie met de cloud

Philips HealthSuite Imaging is een cloudgebaseerde volgende generatie van Philips Vue PACS. HealthSuite Imaging op Amazon Web Services (AWS) biedt nieuwe mogelijkheden zoals snelle externe toegang voor diagnostiek, geïntegreerde rapportage en workflow-organisatie ondersteund door AI. Deze veilige cloudlevering verlicht het werk van IT-beheer. Ook is tijdens de beurs de Philips AI Manager gepresenteerd. Het is een end-to-end AI-activatieoplossing die integreert met de IT-infrastructuur van de klant. Hiermee kunnen radiologen meer dan 100 AI-toepassingen gebruiken voor een uitgebreidere beoordeling en diepere klinische inzichten in de radiologie-workflow.