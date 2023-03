Philips verduurzaamt beeldtechnologie bij Champalimaud

Deze transitie van de Champalimaud Foundation op het gebied van beeldtechnologie moet mogelijk worden door een reeks praktische, schaalbare maatregelen en innovaties. Daaronder upgrades van apparatuur, verlenging van de levensduur, procesdigitalisering, circulaire financieringsoplossingen met terugname en inkoop van hernieuwbare elektriciteit. Deze stappen helpen volgens beide partijen om de kwaliteit en efficiëntie van de zorgverlening te stimuleren en tegelijkertijd een duurzamere gezondheidszorg te realiseren. Zo zullen naar verwachting veel meer patiënten kunnen profiteren van de diagnostische zorg van het ziekenhuis.

Klimaatverandering beperken

De gezondheidszorg is wereldwijd verantwoordelijk voor 4,4 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot, meer dan de luchtvaart of de scheepvaartsector. De samenwerking tussen Champalimaud en Philips is gebaseerd op een gezamenlijke inzet om de klimaatverandering te verminderen. Daarbij bouwen zij voort op de expertise van Philips op het gebied van gezondheidstechnologie die ‘systeemveranderingen stimuleert in de richting van meer duurzame en rechtvaardige patiëntenzorg’ door de toepassing van zaken als: EcoDesign (inbedding van duurzaamheid in het innovatieproces), beginselen van de circulaire economie, inkoop van hernieuwbare energie en verbetering van de workflow door digitalisering.

Na een nulmeting van de huidige CO₂-emissies van de Champalimaud Foundation zal Philips helpen haar diagnostische beeldvormingstechnologie te updaten en te vernieuwen met de nieuwste innovaties op het gebied van diagnostische beeldvorming, zoals CT- en MR-systemen. Verder moet de vraag naar hulpbronnen dalen, het gebruik van gerecyclede materialen toenemen en de levensduur van apparatuur verlengd worden. Het einddoel is dat patiënten en het personeel van de Champalimaud Foundation gebruik kunnen maken van de voordelen van geavanceerde diagnostische beeldvorming in combinatie met verbeterde patiënt- en personeelservaringen en duurzamere gezondheidszorg.

Minder impact zorgsector

“De zorgsector levert een belangrijke bijdrage aan de CO₂-uitstoot en speelt daarom een belangrijke rol bij het tegengaan van de klimaatverandering”, stelt Leonor Beleza, voorzitter van de Champalimaud Foundation. “Deze samenwerking stelt ons in staat om de beste zorg voor onze patiënten te blijven garanderen en tegelijkertijd te helpen de impact van de zorgsector op het milieu te verminderen.”

Behalve op het verbeteren van patiëntresultaten en het verhogen van de efficiëntie, richten zorgaanbieders zich steeds meer op het verminderen van hun impact op het klimaat en het maken van duurzamere keuzes, voegt Peter Vullinghs toe, market lead West-Europa voor Philips. “We hebben een sterke staat van dienst in het verankeren van duurzaamheid in onze oplossingen, onze activiteiten en in onze toeleveringsketen. Door gebruik te maken van die diepgaande expertise, werken we samen met de Champalimaud Foundation om een stapsgewijze verandering te maken in hun milieu-impact, terwijl ze hen in staat stellen hun doel na te streven om de preventie, vroege diagnose en behandeling van kanker te bevorderen.”

Terugnemen beeldtechnologie

Philips zal de duurzaamheidsdoelstellingen van de Champalimaud Foundation ondersteunen door middel van een reeks gezondheidstechnologieën en innovaties die zijn ontworpen om de afhankelijkheid van de stichting van natuurlijke hulpbronnen en energieverbruik te verminderen. Philips zal ook de momenteel geïnstalleerde Philips-beeldtechnologie terugnemen en zorgen voor een verantwoord beheer van het einde van het gebruik, om te voorkomen dat afval op de vuilnisbelt belandt.

Daarnaast zal Philip de Champalimaud Foundation helpen bij het implementeren van hybride operatiekameroplossingen, waardoor haar specialisten een breed scala aan beeldgeleide minimaal invasieve interventieprocedures krijgen met verbeterde precisie en patiëntveiligheid, wat resulteert in een kortere ziekenhuisopname in vergelijking met traditionele chirurgische ingrepen.