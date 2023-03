Pilot GHZ: verbeteren digitale workflows OK’s

Het SPI-programma van het Groene Hart Ziekenhuis heeft meerdere doelen. Het gaat om beter samenwerken in de operatiekamer, nauwkeuriger analyseren wat er tijdens een operatie gebeurt en om minder onnodig afval. Dat laatste lijkt een kleinigheid, maar OK’s zijn relatief grote vervuilers: Hoewel ze slechts zes procent van het ziekenhuisvloeroppervlak in beslag, zijn ze desondanks verantwoordelijk voor 30% van al het ziekenhuisafval.

SPI houdt bijvoorbeeld rekening met het feit dat chirurgen vaak een eigen werkwijze of een voorkeur hebben voor het gebruik van bepaalde medische instrumenten. Doordat dit al bekend is, hoeven alleen de benodigde instrumenten worden opengemaakt en kan onnodig afval voorkomen worden.

Slimmere digitale workflows

Een digitale workflow (werkstroom) is er om routes en taken binnen bedrijfsprocessen vast te leggen en aan te sturen. In bedrijven met veel logistiek wordt dit al vaak toegepast en nu dus ook in de OK’s van een ziekenhuis. Met een digitaal workflow programma wordt de actuele werklast en de doorlooptijd van processen inzichtelijk. Het uiteindelijke doel is simpelweg een betere controle en efficiëntie. Het systeem helpt om de protocollen nauwlettend te volgen en er zo voor te zorgen dat operaties volgens de gewenste stappen verlopen. Hierdoor kan er zeer efficiënt worden gewerkt. De tijdwinst die dit oplevert kan er onder meer voor zorgen dat de patiënt korter onder narcose hoeft.

Intuïtief modulair platform

SPI organiseert kortom de digitale workflow voor het OK-team in de volle breedte slimmer. Het systeem van Johnson & Johnson is ontworpen als een intuïtief en modulair platform, waarmee het team de processen beter kan regisseren en optimaliseren. Tevens kan de communicatie worden verbeterd en kunnen opleidingen en de onboarding slim worden geïntegreerd in de processen. Het team kan onder meer dankzij de analyse van (real-time) data haar werkwijzen verder verbeteren.

Een betrokkene bij het GHZ vertelt op de website van het ziekenhuis: “We zijn er trots op dat we deze technologie als eerste ziekenhuis in Nederland als pilot inzetten. Met dit systeem werken alle OK-teams en chirurgen op dezelfde, datagedreven, efficiënte en veilige manier. Door data van grote aantallen ingrepen te analyseren, kunnen we de werkwijze indien nodig aanpassen. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien waar verbetering mogelijk is en bijvoorbeeld de planning verbeteren door te kijken naar de daadwerkelijk gemeten operatietijden.”