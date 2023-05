Pilot met ‘immunotherapie thuis’ succesvol

Longarts Ronald van Rossem van het Reinier de Graaf ziekenhuis licht de innovatieve thuisbehandeling toe op de website van het ziekenhuis: “Het gaat om een tot nu toe succesvolle pilot. Patiënten krijgen thuis vier weken immunotherapie via een infuus. Hiervoor komt een gespecialiseerd oncologieverpleegkundige van thuisorganisatie Careyn naar de patiënt toe om het infuus aan te leggen. Hij of zij blijft daarna totdat de behandeling helemaal is afgerond.”

In de praktijk blijkt uit feedback van de patiënten dat deze vernieuwende aanpak goed bevalt. Ze hoeven namelijk niet meer naar het ziekenhuis te rijden, krijgen de behandeling in hun eigen stoel en als ze klaar kunnen ze meteen in hun eigen vertrouwde omgeving uitrusten.

Passende zorg

Dit soort passende zorg is een trending thema in de zorg en ook in het IZA is hiervoor de nodige aandacht. Steeds meer ziekenhuizen zijn net als het Reinier de Graaf ziekenhuis dan ook bezig om zorg buiten de muren van het ziekenhuis te verzorgen. Het gaat dan onder meer om thuismonitoring en coaching van chronische patiënten, bijvoorbeeld met behulp van apps en zelfmeettools. Maar ook worden dus patiënten steeds vaker thuis, in hun vertrouwde omgeving behandeld.

Zo wordt bijvoorbeeld al steeds vaker chemotherapie aan patiënten met kanker thuis verstrekt. Dit gebeurt sinds 2019 bijvoorbeeld al bij Gelre ziekenhuizen, dat nu druk bezig is om deze manier van zorg verder op te schalen in samenwerking met Buurtzorg Nederland. Wat betreft het thuisgeven van immunotherapie is er minder ervaring. Wel voerde ook het Albert Schweitzer vorig jaar nog een pilot uit met deze nieuwe vorm van thuisbehandeling, waarbij het eigen Transmuraal team werd ingezet.

Immunotherapie

Immunotherapie is een relatief nieuwere vorm van behandeling dan chemo, die nu dus ook thuis kan worden verstrekt. Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft voor het thuis verstrekken van de immunotherapie voor longkankerpatiënten – net als Gelre bij de thuisverstrekking van chemo – de samenwerking gezocht met een thuiszorgorganisatie.

Concreet worden voor de therapie verpleegkundigen van Careyn ingezet. Bij immunotherapie krijgt een patiënt medicijnen die de werking van het afweersysteem versterken. Dit zorgt ervoor dat het afweersysteem de kankercellen gaat herkennen, opruimen en vernietigen.

Samenwerking luistert nauw

Immunotherapie of immuuntherapie is, in tegenstelling tot chemotherapie, nog een redelijk nieuwe behandelmethode bij kanker. Om deze behandeling thuis mogelijk te maken, is flink wat samenwerking tussen verschillende partijen vereist.

Zo zorgt de ziekenhuisapotheek van Reinier de Graaf ziekenhuis er voor dat naast de bereiding van de immunotherapie de medicatie wordt verpakt en op tijd verzendklaar is. De transportdienst van het Facilitair Bedrijf levert de medicatie vervolgens op tijd en onder de juiste bewaarcondities bij de patiënt thuis.

Ook de afstemming tussen het ziekenhuis en Careyn luister nauw en daarover zijn zeer goede afspraken gemaakt. Tevens krijgen de gespecialiseerde verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie in het ziekenhuis een speciale training voor het thuis toedienen van de immunotherapie.