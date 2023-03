Platform met 80 tools voor medische startups

Het hightech bedrijf Science gaat, via haar eigen platform, andere bedrijven met 80 tools en diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van medische hulpmiddelen. Reden: voor de meeste startups is de technologie die nodig is voor de ontwikkeling onbetaalbaar. Individuele tools kosten in de praktijk al snel tonnen of zelfs miljoenen euro’s.

Kosten nieuwe platform

De kosten van het gebruik van Science Foundry zijn vergelijkbaar met de kosten van het werken met academische faciliteiten, die in de startfase goedkoop zijn om mee te werken. Het nieuwe platform Science Foundry is expliciet bedoeld om bedrijven te ondersteunen die aan vergelijkbare ambitieuze ideeën werken als Science. Het is de bedoeling dat het platform de wetenschap en de bredere industrie als geheel ten goede zal komen.

Science is concurrent Neuralink

Science is een concurrent van Neuralink dat werd opgericht door Elon Musk. Neuralink ontwikkelt hersenimplantaten die je zou kunnen vergelijken met een soort smartwatch in je hoofd. Zo’n link in het hoofd zou met name mensen met een verlamming goed kunnen helpen. Science ontwikkelt óók geavanceerde technologieën met als doel om na verloop van tijd de grens tussen medische apparaten en consumentenelektronica te laten vervagen. Het bedrijf werkt bijvoorbeeld nu aan de visuele prothese Science Eye.

Dit slimme implantaat wordt aangedreven door een speciale bril, die is uitgerust met kleine sensoren en camera’s. De ´LED-array´ vertaalt de beelden die het van de bril ontvangt en stuurt ze naar de oogzenuw. De resulterende beelden zullen er anders uitzien dan wat mensen met gezonde ogen gewend zijn. Maar de oprichter van Science ziet op lange termijn mogelijkheden om kleurenzicht met een hoge resolutie te realiseren.

BCI’s

Het soort oplossingen van Science en Neuralink wordt aangeduid met de term BCI´s ofwel Brain Computer Interfaces. Ook in Nederland wordt gewerkt aan dergelijke BCI’s. Onderzoekers van het UMC Utrecht zijn bijvoorbeeld bezig om brain-computer interfaces te ontwikkelen die real-time de spraak van patiënten met een locked-in syndroom kunnen decoderen. Ook zijn er bedrijven zoals het Nijmeegse bedrijf Mindaffect die zich diepgaand bezighouden met BCI’s.