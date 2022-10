Primeur LUMC: Europa’s eerste Angio CT-suite brengt tumoren beter in beeld  

Het LUMC gaat het unieke spectraal angio-systeem in gebruik nemen om ingrepen nauwkeuriger maar ook efficiënter uit te voeren. Het gaat dan concreet om ingrepen bij lever- en nierkanker. De angio-CT-suite van Philips wordt volgend jaar in het Leidse ziekenhuis geplaatst. Het LUMC wil de machine ook buiten de oncologie gaan inzetten, bijvoorbeeld bij beroertes en bloedvatvernauwingen. Het nieuwe systeem past uitstekend in een trend waarbij meerdere beeldtechnologieën slim worden gecombineerd tijdens behandelingen. Hierdoor kunnen vaak tumoren beter opgespoord en beter behandeld worden.

Angio CT-suite

Het systeem combineert technologie van een CT-scanner en angiografie. Angiografie systemen brengen na het inbrengen van contrastvloeistof bij de patiënt door middel van scans bijvoorbeeld gedetailleerd de bloedvaten in beeld. Doordat dit apparaat twee mogelijkheden (CT en angiografie) heeft, is er meer realtime beeld en kan er dus nauwkeuriger ingegrepen worden. Op basis van de beeldvorming is bijvoorbeeld ablatie mogelijk, het via dunne naalden wegbranden van een tumor in het geval van leverkanker. ‘Door het unieke Spectral CT 7500 systeem te combineren met het beeldgestuurde therapiesysteem (Azurion met FlexArm) geeft Philips interventionisten onmiddellijk toegang aan de tafel tot deze twee belangrijke beeldvormingsmodaliteiten, zodat ze procedures kunnen uitvoeren die zowel CT- als angio-begeleiding vereisen in één kamer’, licht Philips toe op haar website.

Tumoren wegbranden

Het doel van deze noviteit is om een ​​naadloze workflow-omgeving te bieden waarin alle benodigde beeldvormingsmodaliteiten direct beschikbaar zijn aan de patiëntentafel, volledig bestuurbaar vanaf de werkplek aan de tafelzijde. Wanneer de modaliteiten niet gebruikt worden, glijden deze soepel weg van de patiënttafel en worden ze in een parkeerpositie gezet. Zo heeft het interventieteam weer onbeperkt toegang tot de patiënt.

Tumoren kunnen dankzij de dubbele mogelijkheid van de Angio CT-suite preciezer en effectiever worden aangepakt volgens radioloog Mark Burgmans van LUMC. “Het is zelfs het mogelijk om het resultaat van de behandeling nog tijdens de behandeling te meten. Tevens biedt het hightech apparaat mogelijkheden voor nieuwe behandelmethoden en levert het tijdswinst op voor patiënten. Doordat we behandelingen kunnen combineren, besparen we patiënten een extra ziekenhuisbezoek. Daarnaast zullen sommige behandelingen korter duren omdat we patiënten niet hoeven te vervoeren tussen twee kamers.”