Publiekscampagne ‘PGO’ gelanceerd

PGO’s kunnen inmiddels bij steeds meer ziekenhuizen in Noord-Nederland worden gebruikt. Maar ook elders in het land wordt deze optie steeds bekender zoals blijkt uit recente cijfers van MedMij. Eind 2022 waren er bijvoorbeeld 87.846 PGO-gebruikers die vorig jaar bijna 205.000 keer medische gegevens succesvol hebben opgevraagd via de MedMij-verbinding.

Toch zijn de voordelen van zo’n persoonlijke gezondheidsomgeving nog lang niet bij iedereen bekend. Daarom is de publiekscampagne ‘Ontdek wat er al kan met een PGO’ gelanceerd. Onder meer de Noordelijke ziekenhuizen Medisch Centrum Leeuwarden, UMCG Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen zijn op woensdag 8 maart 2023 gestart met deze voorlichtingscampagne. De campagne in Noord-Nederland verwijst naar een regionale pagina op PGO.nl. Deze website is door Patiëntenfederatie Nederland ontwikkeld met als doel PGO’s bekender te maken.

Publiekscampagne PGO

De publiekscampagne maakt duidelijk hoe mensen de medische gegevens van huisarts, ziekenhuis en andere zorgverleners op één online plek kunnen verzamelen. Het grote voordeel is dat patiënten alle gezondheidsinfo omtrent ziekten, bloeddruk of medicatie gewoon op hun smartphone hebben staan. Ze hoeven niet meer in verschillende portalen te kijken maar hebben alle benodigde info, zoals ziektegeschiedenis, bloeddruk en medicatie, in hun broekzak zitten.

Een PGO is volgens Victor Teunissen van MCL wezenlijk anders dan een patiëntportaal. ‘In het portaal van het ziekenhuis staan alleen de gegevens die het ziekenhuis van je heeft, terwijl de gegevens van de huisarts alleen in het portaal van de huisarts zelf staan. Een PGO combineert al die data.”

PGO: nieuw en veelbelovend

PGO’s zijn een relatief nieuw fenomeen dat nog volop in ontwikkeling is. Doordat steeds meer zorgorganisaties meedoen met zo’n PGO, worden ze steeds beter en completer. Marthe Brinckman oncologisch chirurg bij MCL ‘Het is bijvoorbeeld fijn dat mijn patiënten met een PGO hun eigen moment kunnen kiezen om de uitslagen van onderzoeken te bekijken. Zo kunnen ze zich beter voorbereiden op het spreekuur. Het is ook mooi als patiënten straks via hun PGO adviezen van andere zorgverleners met mij kunnen delen, want zo krijg ik een completer beeld.”

Voordelen voor patiënt

Jan van Hoek (60) is bijvoorbeeld blij met zijn PGO. Hij heeft een speciale vorm van diabetes en lijdt onder de gevolgen van long COVID. Hiervoor is hij bij meerdere zorginstellingen onder behandeling en zodoende heeft hij te maken met verschillende zorgverleners.

Van Hoek vertelt: “Ik heb in mijn ziekenhuizen te maken met meerdere specialismen. Als ik van de ene naar de andere arts loop, dan is ‘mijn dossier me al vooruit’ en dat is hoe het moet! Maar tussen zorginstellingen onderling is dat blijkbaar nog een groot probleem om dat te regelen. Gelukkig bestaat dat probleem in een PGO niet, want daar heb je als patiënt het overzicht van je medische dossiers.’

In ICT&health editienummer 2, dat op 14 april 2023 verschijnt, staat over dit belangrijke thema een uitgebreid achtergrondartikel.