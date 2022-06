‘Radiologen moeten mogelijkheden technologie ten volle benutten’

De vraag naar diagnostische beelden in de zorg stijgt snel. Deels door de groeiende zorgvraag, deels door vernieuwde richtlijnen die vaker om beeldvorming vragen als onderdeel van het diagnostisch proces. Bovendien speelt zich een verschuiving af in het werk van de radiologen. Waar die in het verleden meer op de achtergrond werkten, spelen ze nu steeds meer een rol in het multidisciplinair overleg – waarin de beelden een belangrijke rol spelen bij het bespreken van de behandelopties van de patiënt.

Radiologen moeten zichtbaarder worden

“Om de toenemende vraag naar radiologie op te kunnen vangen is het zaak dat wij als radiologen meer zichtbaar worden”, zegt Quarles van Ufford. “Dat is daarom inmiddels ook nadrukkelijk een aspect in de visie van de NVvR. In het kader van de kwaliteit van zorg is het een goede ontwikkeling dat meer nadruk gelegd wordt op het belang van diagnostische beeldvorming en op de rol van de radioloog als consultant, maar we moeten als beroepsgroep wel mee in die ontwikkeling. Die zorgt voor een toegenomen werkdruk en dat lossen we niet alleen op met meer radiologen.”

Dat betekent volgens Quarles van Ufford vooral slimmer gaan werken. Daarvoor bestaan technologische oplossingen die meer benut moeten worden dan nu het geval is. “Kijk naar beeldbeschikbaarheid”, zegt ze. “Het is zaak dat de beelden die van de patiënt worden gemaakt met die patiënt mee reizen als die van de ene zorgaanbieder naar de andere gaat. Helaas is dit nog niet hoe het nu gaat.”

Hans Mekenkamp, partner bij MedicalPHIT, wijt dit mede aan het feit dat er zo’n acht leveranciers van PACS-systemen zijn. Die werken niet vanzelfsprekend samen om te bewerkstelligen dat hun systemen compatible zijn.

Belang van Twiin

“Daarom is het programma Twiin ook zo belangrijk. Daarin wordt gewerkt aan landelijke afspraken tussen zorgpartijen die moeten waarborgen dat zorgverleners medische gegevens – in dit geval radiologische beelden en verslagen – veilig met elkaar en met patiënten kunnen uitwisselen.”

Het moet straks met één druk op de knop mogelijk zijn om over een tijdlijn met radiologiebeelden en -verslagen te beschikken die eerder in het proces van een patiënt zijn gemaakt in een ander ziekenhuis.

“Die beeldbeschikbaarheid is enorm belangrijk, voor de patiënt én voor een efficiënt zorgproces”, stelt Quarles van Ufford. “Nu worden beelden te vaak opnieuw gemaakt. Voor de oplossing van dit probleem zitten heel veel partijen aan tafel. Een probleem oplossen met zoveel partijen aan tafel is tijdrovend, maar het is wel essentieel dat dit gebeurt.”

Lees het volledige interview met Jet Quarles van Ufford en Hans Mekenkamp in de volgende editie van het vakblad ICT&health nr. 3, die op 17 juni verschijnt.