Rivierenland ontvangt 15 geavanceerde vertaalapparaten

De innovatieve zet is een reactie op de uitdaging om taalproblemen op te lossen, die regelmatig opduiken doordat patiënten de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Dit leidt soms tot moeilijkheden bij het goed uitleggen van de symptomen maar kan er ook toe leiden dat de wensen van de patiënt niet altijd goed begrepen worden. De vertaalapparaten helpen om deze obstakels te overwinnen, doordat zorgverleners nu in staat zijn om te communiceren in de moedertaal van de patiënt.

Compacte geavanceerde tool

Dit resulteert niet alleen in een nauwkeurigere diagnose, maar ook in gezamenlijke besluitvorming over behandelingen. “Deze compacte tool, die net iets kleiner is dan een mobiele telefoon, is ongelooflijk handig en snel in gebruik voor het vertalen van korte zinnen,” legt regieverpleegkundige Judy Willemsen uit. “Het apparaat reageert binnen enkele seconden met de gewenste vertaling. Hierdoor kunnen we cruciale vragen stellen aan de patiënten voor hoogwaardige zorg.” De technologie minimaliseert tevens misverstanden, waardoor patiënten zich gehoord en begrepen voelen.

Inzet vertaalapparaten én tolken

Niet alleen de vertaalapparaten dragen bij aan effectieve communicatie; het ziekenhuis maakt ook gebruik van familieleden als tolken en professionele vertalers wanneer dat nodig en mogelijk is. Omdat de vertaalapparaten altijd beschikbaar zijn en geen uitgebreide coördinatie vereisen, hebben ze zich bewezen als een veelgebruikte hulpbron. Om meer te weten te komen over cultureel bewuste communicatie, is er bij Rivierenland voor zorgverleners een speciale e-learning over diversiteit en interculturele communicatie.

Deze vooruitgang werd mogelijk gemaakt dankzij een donatie van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland. De stichting, die fondsen werft om het ziekenhuisverblijf te verbeteren, heeft met deze bijdrage een tastbaar verschil gemaakt voor anderstalige patiënten. De 15 nieuwe vertaalapparaten worden zowel in poliklinieken als verpleegafdelingen ingezet.

Positieve impact

De positieve impact van vertaaltechnologie blijft uiteraard niet beperkt tot Ziekenhuis Rivierenland. Op steeds meer plekken wordt deze handige mogelijkheid ingezet. Voorbeelden vinden we in de thuiszorg, maar ook bij het verzorgen van medische hulp aan vluchtelingen.

In de gemeente Hoeksche Waard krijgen Oekraïense vluchtelingen bijvoorbeeld toegang tot de Medicoo vertaalapp en ook in Tilburg wordt deze al langere tijd ingezet. Deze app heeft niet alleen geholpen bij het overbruggen van taalbarrières, maar heeft het ook lokale artsen ontlast door medisch advies te verschaffen aan vluchtelingen in hun moedertaal. Doordat taaltools steeds geavanceerder en betrouwbaarder worden, zoals de nieuwe apparaatjes in Rivierenland, groeit het gebruik snel en wordt zo de kwaliteit van zorg voor alle patiënten, ongeacht hun taalachtergrond, bevordert.