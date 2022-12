Robotbaby´s helpen bij betere geboortezorg

Beide simulatiepoppen kunnen geluid maken zoals huilen. Tevens kunnen er hart- of geluiden worden beluisterd met een stethoscoop. De voldragen robotbaby kan bewegen en onder meer stuiptrekkingen nabootsen. Om een vroeggeboorte zo natuurgetrouw mogelijk te simuleren, kan de premature babypop desgewenst worden ingezet. De premature robotbaby ziet er realistisch uit, weegt slechts 450 gram en heeft ook de uiterlijke kenmerken van een vroeggeboren baby.

Premature robotbaby

MMC is één van de negen ziekenhuizen in Nederland met een Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Hier is intensieve zorg voor aan ernstig bedreigde pasgeborenen of (extreme) vroeggeborenen. De NICU van MMC is landelijk erkend op topklinisch niveau. Beide simulatiebaby’s worden hier voor trainingsdoeleinden ingezet.

Over de meerwaarde van de premature robotbaby vertellen betrokkenen van MMC: ‘Als een baby extreem te vroeg wordt geboren, zijn de eerste minuten van cruciaal belang. Een breed team van zorgverleners moet voorbereid zijn om direct te beoordelen welke zorg de baby nodig heeft, om vervolgens direct te handelen. Met de simulatiebaby’s kunnen alle betrokken disciplines kostbare leermomenten opdoen om kwaliteitszorg te leveren bij de (premature) geboortezorg.’

Geen statische oefenpop

Dankzij slimme technologie kan er in moderne skillslabs steeds beter realistisch worden getraind. Zorgopleidingen worden bijvoorbeeld sneller en efficiënter gemaakt door het leren op de werkplek voor de helft te vervangen door leren in een digitale omgeving of een gesimuleerde omgeving. Hierbij kunnen onder meer virtuele omgevingen worden ingezet, maar ook levensechte patiënten zoals beide robotbaby’s.

Maar er zijn ook steeds meer volwassen simulatierobots, zoals de hypermoderne volwassen simulatiepop die sinds kort is te vinden in het Flevoziekenhuis. Dit is het eerste ziekenhuis in Nederland dat beschikt over de Simman-3G-Plus, een oefenpop die wel een beetje op een robotmens lijkt. Simman kan onder meer zweten, tranen, met de ogen knipperen en ademen. Met deze bijzondere pop, die is aangesloten op een laptop, kunnen meerde scenario’s zoals reanimatie worden geoefend door zorgprofessionals.

Realistisch trainen wérkt

Neonatologie zorgverleners trainen bij NLS nu al met de nieuwe simulatiebaby’s. Er kunnen zo heel realistische situaties worden geoefend. Het gebruik van een video-evaluatiesysteem ondersteunt deze trainingen en de opgenomen beelden van de training kunnen zo worden teruggekeken om te zien en leren van het handelen van zorgverleners in stressvolle situaties.

In het project Acute geboortezorg van MMC worden de disciplines gynaecologie en neonatologie allebei nauw betrokken door gezamenlijk te trainen. Belangrijk is dat de nieuwe babyrobots bijdragen aan het inlevingsvermogen van de zorgprofessionals. ‘Hoe realistischer de situatie tijdens de training, hoe beter de zorgverleners de opgedane kennis in stress situaties kunnen reproduceren. Naast het trainen van bepaalde medische handelingen bij de allerkleinste baby’s, helpen deze trainingen om de communicatie tussen de teams te vergroten en verbeteren. Het samen trainen en evalueren heeft verbetering van zorg en het creëren van een optimale samenwerking tussen de verschillende disciplines als resultaat.’