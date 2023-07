Werkbegeleider Maureen: ‘Robothond is populair bij digitale uitleenservice’

Deelnemers van het Medialab ondersteunen de Uitleenservice van ‘Het Beste uit het Digitale Wereld’ nu dus bij het uitleenproces. Ze vertellen op de website van Philadelpia enthousiast hoe dit in zijn werk gaat. Er worden verschillende werkzaamheden verricht zoals het doen van de was, inpakwerk en het testen van VR-brillen. De mensen bij het Medialab verwerken bijvoorbeeld de bestellingen en zorgen dat ze bij de juiste deelnemer of bewoner terechtkomen.

Mehmet, een deelnemer aan het Medialab vertelt: “Ik vind het leuk om te doen!” Degenen die als activiteit meewerken aan de uitleen houden de reserveringen in de gaten en zorgen dat de producten schoon en fris bij de aanvrager terechtkomen. “Materialen die bij ons goed werken, lenen we uit in de regio. Zoals roboticamateriaal om te oefenen met rekenen en lezen”, vertelt werkbegeleider Maureen.

Uitleenservice robotdieren

De meeste producten dragen bij aan het vergroten van de zelfstandigheid van bewoners en deelnemers. Of ze zorgen voor een leuke daginvulling. Welk product het vaakst wordt aangevraagd? “Ik twijfel tussen de robotkat en de robothond”, zegt Mehmet. “De noise-cancelling koptelefoon is ook altijd weg”, vult Maureen aan.

Bij het Medialab hopen ze de samenwerking met ‘Het beste uit de Digitale Wereld’ in de toekomst verder uit te breiden. Zodat er nog meer producten van de Uitleenservice naar Doesburg verhuizen. Mehmet: “Ik vind het leuk om te doen. Ik ben graag achter de computer bezig. En als we producten uitlenen, moeten we ze ook testen. Zo heb ik de VR-bril een paar keer gebruikt. Een coole ervaring. Als ik om me heen keek, stond ik ineens op een tropisch strand.”

Kennismaken met digitale toepassingen

Zorgtechnologie is handig maar ook duur. Dus is het handig als je het kunt lenen bijvoorbeeld als het maar incidenteel nodig hebt of om eens uit te proberen. Eerder werd in Salland daarom al de robot uitleendienst voor zorgorganisaties in de regio gelanceerd. Bij de ‘Leen je Robot op Maat’ service kunnen medewerkers van aangesloten zorgorganisaties, hun cliënten en diens mantelzorgers terecht.

De digitalisering in de ouderenzorg gaat snel en is omvangrijk. Daarom is het goed dat ook zorgmedewerkers weten wat er zoal mogelijk is. Dat vindt ook Treant Ouderenzorg en wil daarom graag zoveel mogelijk de krachten op het gebied van innovatie bundelen. Onlangs is daar het Huis van Verbinding geopend. In het Huis van Verbinding kunnen zorgmedewerkers van de 17 woonzorgcentra van Treant op een leuke manier kennismaken met innovaties en vernieuwingen in de ouderenzorg.