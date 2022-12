RZCC eerste GtK-dienstverlener voor Twiin

Koepelorganisatie RSO NL doet al vanaf het begin mee aan Twin. Als eerste RSO de handtekening zetten om GtK-dienstverlener te worden, heeft volgens RZCC-directeur Mireille Wolleswinkel te maken met het innovatieve karakter van de regio, de achterban en de medewerkers van de RSO. Zo lag er de wens van het CIO Platform Zuidoost-Brabant om aan te haken bij het Twiin-programma. Verder gelooft Wolleswinkel dat als RSO’s Twiin niet omarmen, er geen echte landelijke digitale gegevensuitwisseling tot stand zal komen. “En wij willen dat wel, dus is aansluiten bij Twiin voor ons een no-brainer.” De RSO werkt ook al samen met MedMij om dit Afsprakenstelsel voor uitwisseling tussen zorgaanbieder en burger via PGO’s te faciliteren.

Twiin ‘meest logisch’

Volgens de RZCC-directeur is er zelfs in regio’s met veel ziekenhuizen behoefte aan landelijke digitale gegevensuitwisseling, al is dit ziektebeeld -afhankelijk. Vooral bij patiënten met zeldzame ziektes, vage klachten en oncologische behandelingen, wordt er veel doorverwezen. De gegevens van deze patiënten moeten dan vaak over de regiogrenzen heen én terug. “We volgen daarom met veel belangstelling de plannen op het gebied van oncologie-uitwisseling in de Wegiz. Zolang er geen landelijke architectuur is vastgesteld, is een initiatief als Twiin het meest logisch.”

Doordat RZCC GtK-dienstverlener is, kunnen participanten in de RSO gelijk meeliften op het Twiin Afsprakenstelsel. Reden om hiervoor in 2023 een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. “We zien ook kansen voor ons actieve CIO Platform, dat graag kennissessies organiseert. Dat zou in de toekomst in coproductie een regionale kennissessie over Twiin kunnen zijn. Zo zorgen we dat alle betrokkenen in de regio begrijpen wat er gebeurt. Dat vinden wij heel belangrijk.”

Winst zit in vertrouwen

Die winst in meedoen met het afsprakenstelsel zit volgens programmamanager Angélique Ludwig – van der Veer vooral in vertrouwen. “Je kunt erop vertrouwen dat je de informatie daadwerkelijk mag inzien en dat het delen van patiëntinformatie veilig gebeurt. Het één-handtekeningprincipe zorgt er bovendien voor dat je zonder een-op-een-afspraken met alle aangesloten partijen kunt uitwisselen. Dat scheelt een berg papierwerk.”

Het RZCC begint zijn dienstverlening in regio Zuidoost-Brabant voor samenwerkingsverband GUTZ (GegevensUitwisseling Tussen Zorgaanbieders). Hierin werken het Anna Ziekenhuis, het Catharina Ziekenhuis en Máxima MC aan het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens op basis van een XDS-netwerk. De uitwisseling van radiologische beelden en verslagen is inmiddels aangevuld met cardiale echo’s uit, longfunctieonderzoeken, scopiebeelden, foto’s en slaaponderzoeken. GUTZ past volgens Wolleswinkel bij de zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid van Twiin. “Als GtK-dienstverlener focussen we ons daarom eerst op dit onderdeel. Daarnaast staat verpleegkundige overdracht (zorgtoepassing eOverdracht) hoog op onze prioriteitenlijst in het jaarplan 2023.”

Uitdagingen

Volgens Ludwig – van der Veer zijn er ook uitdagingen. Zo hebben ICT-leveranciers moeite om te voldoen aan de voorwaarden voor Beeldbeschikbaarheid en voldoen zij nog niet allemaal aan de afspraken van Twiin. Door de stelregel ‘pas het toe of leg uit waarom je er niet aan kunt voldoen’ denkt de programmamanager makkelijker samen met leveranciers te bepalen wat nodig is om wel te voldoen aan de afspraken. Dezelfde uitdaging ziet Ludwig – van der Veer bij het toepassen van de verpleegkundige overdracht. “Veel verpleeg- en verzorgingsinstellingen werken hieraan, maar nog niet volgens de landelijke afspraken. Daar ligt een kans op verbetering.”

Zolang er landelijk weinig kaders zijn voor de architectuur en voor wat RSO’s moeten zijn, biedt Twiin een goede basis, verwacht directeur Wolleswinkel. “Het alternatief is veel geld investeren in platformen die uiteindelijk vaak weer achterhaald raken of niet met andere regio’s kunnen communiceren. Twiin is continu in ontwikkeling, staat open voor initiatieven die in de toekomst ontstaan, en volgt de wetgeving.”