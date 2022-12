Samenwerking Saxion en Deventer Ziekenhuis: opleiding, onderzoek en innovatie

Behalve naar het investeren in het blijvend (en zo nodig anders en met meer innovatie) opleiden van zorgprofessionals, kijken de samenwerkingspartners naar mogelijkheden voor combinatiebanen: zoals een docentschap bij Saxion en een praktijkfunctie in het Deventer Ziekenhuis. Op termijn kunnen er ook deeltijd-stageplekken komen voor deeltijdstudenten en zij-instromers.

Maatwerk en technologie

Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur van Saxion, stelt dat de onderwijsinstelling graag maatwerk biedt, zoals de parttime school. Daarnaast is technologie een belangrijk component bij de opleiding. “De verpleegkundige wordt breder opgeleid met meer kennis van technologie en digitalisering. Ook is er veel belangstelling voor omscholing naar de zorg. Daarom zijn we bezig met FastSwitch-traject voor zij-instromers om een carrièreswitch te realiseren. Nieuwe potentiële zorgverleners in de regio moeten we samen omarmen.”

De samenwerking tussen zorginstelling en kennisinstelling is volgens Desiree Creemers, voorzitter Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis, niet alleen van toegevoegde waarde maar ook hard nodig. De samenwerking gaat dan ook verder dan opleiden. “We maken een sprong in de technologische innovaties en met name de wetenschap wordt geïntensiveerd.” Dat betekent volgens Mulder onder meer versterking van praktijkgericht onderzoek, zoals het begeleiden van verpleegkundig onderzoekers. “Maar we willen ook een HBO-promovendus (professional doctorate) aanstellen in het Deventer Ziekenhuis.”

Rol van innovatie

Innovatie speelt een belangrijke rol in de samenwerking. Hieronder valt het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) in het Deventer Ziekenhuis, waar verpleegkundigen in opleiding, zorgverlening, opleiden, leren, innoveren en onderzoeken combineren. Deze pilot moet in het voorjaar 2023 volledig operationeel worden, vertelt Creemers.

“Vaak krijgen deze studenten adhoc projecten, maar met het ZIC krijgt het meer vorm en inhoud. Samen werken we aan de innovaties in de zorg. Een win-win. Voor de studenten en het onderwijs, maar ook voor ons ziekenhuis waarbij verschillende onderzoeken weer tot mooie oplossingen kunnen leiden die we weer kunnen toepassen in de praktijk.”

Digitalisering

Het Deventer Ziekenhuis is al langer bezig met digitalisering om patiënten te ondersteunen. Zo begon het ziekenhuis afgelopen september met het aanbieden van thuismetingen voor mensen met hartfalen. Een kleine groep patiënten gaat zelf, thuis, regelmatig bloeddruk, hartslag, gewicht en eventuele klachten meten en invoeren in een smartphone-app. Een verpleegkundig specialist monitort de meetresultaten in het ziekenhuis.

In mei van dit jaar begon het Deventer Ziekenhuis met het inzetten van communicatie-app BeterDichtbij op alle afdelingen, na een succesvol verlopen pilot. De app moet patiënten een extra kanaal bieden (naast telefoon, patiëntportaal MijnDZ, een persoonlijk gesprek) om te communiceren met zijn of haar arts/zorgverlener. Met de app kunnen patiënten eenvoudig een vraag stellen over hun behandeling aan de specialist of zorgverlener op het moment dat het hun uitkomt. De behandelaar reageert dan binnen drie dagen.