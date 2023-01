Philips en GERRIT werken aan betere gegevensuitwisseling

Voor gegevensuitwisseling – van beelden en documenten – vragen ziekenhuizen hun patiënten vooraf om toestemming . Naast de aangesloten ziekenhuizen maken ook enkele zorginstellingen in Noord Nederland gebruik van de door RSO GERRIT beheerde XDS-NN infrastructuur (de volledige lijst van ziekenhuizen en zorginstellingen staat onderaan dit artikel), aldus Philips.

Van gegevensuitwisseling naar -beschikbaarheid

De koppeling is inmiddels functioneel getest door het UMCG voor de uitwisseling met UMCU en AMCU en daarmee tevens voor de koppeling met andere universitaire ziekenhuizen. Dit is een belangrijke eerste stap op weg naar het realiseren van landelijke beeldbeschikbaarheid volgens het Twiin afsprakenstelsel.

De XDS-NN infrastructuur bestaat inmiddels uit ruim 3.5 miljoen studies en bijna 2 miljoen documenten en verslagen van de noordelijke patiënten. In samenwerking met Philips zijn koppelingen ontwikkeld tussen XDS-NN en andere XDS infrastructuren. Die zorgen ervoor dat ziekenhuizen uit de regio Noord Nederland op termijn met alle ziekenhuizen van de andere XDS infrastructuren kunnen uitwisselen.

“Iedereen in Nederland is op zoek naar de beste zorg, en daarbij zijn patiënten afhankelijk van meerdere ziekenhuizen en zorgverleners. Daarom is het van belang om makkelijk en veilig patiëntinformatie met elkaar te kunnen delen”, zegt Wim Hodes, directeur-bestuurder bij GERRIT.

Samenwerking met Philips

De samenwerking met Philips zorgt er volgens Hodes voor dat het delen van diverse soorten studies tussen verschillende ziekenhuizen in Noord Nederland mogelijk gemaakt wordt. Daardoor wordt de zorg voor patiënten beter en eenvoudiger. Daarnaast bespaart het ook veel geld en ongemak omdat onderzoeken in andere ziekenhuizen niet herhaald hoeven te worden.

“Samen met Philips maken wij het delen van diverse soorten studies tussen verschillende ziekenhuizen in Noord-Nederland mogelijk. Dit maakt de zorg beter voor patiënten maar ook eenvoudiger voor zorgverleners en ziekenhuizen. Daarnaast bespaart het de zorg veel geld en de patiënt ongemak omdat onderzoeken niet herhaald hoeven te worden in andere ziekenhuizen. Ik ben dan ook trots dat we onze samenwerking voortzetten, uitbreiden en blijven ontwikkelen.”

Focus op betere gegevensuitwisseling

Binnen de hernieuwde samenwerking gaat Philips, als leverancier van XDS, aanvullende software en diensten leveren om de uitwisseling van gegevens verder te verbeteren voor zorgverleners en patiënten. Daarbij leggen GERRIT en Philips de komende jaren de focus op het uitbreiden van het aantal soorten beelden, de ondersteuning van verschillende diagnostische viewers voor (radiologische) beelden. Dit moet ervoor zorgen dat GERRIT goed voorbereid is op landelijke ontwikkelingen zoals het Twiin afsprakenstelsel en de aansluiting op de landelijke patiëntentoestemmingsvoorziening Mitz.

“GERRIT is een goed voorbeeld van hoe we samen de zorg beter kunnen maken en de administratieve last voor zorgverleners kunnen verlichten door effectieve gegevensuitwisseling mogelijk te maken”, vertelt Léon Kempeneers, Managing Director bij Philips Benelux.

Gebruikers XDS-NN infrastructuur

De volgende ziekenhuizen maken gebruik van de XDS-NN infrastructuur: Universitair Medisch Centrum Groningen , Martini Ziekenhuis Groningen, Treant in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Medisch Centrum Leeuwarden , Nij Smellinghe in Drachten, Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord, Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda en Tjongerschans in Heerenveen.

Verder maken het Radiotherapeutisch Instituut Friesland, Revalidatie Friesland en Dialyse Centrum Groningen gebruik van XDS-NN.