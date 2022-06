Saskia Timmer, tBureau: ‘E-health borgen voor langdurig resultaat in ggz’

Efficiency ontstaat niet vanzelf door een e-health toepassing uit te rollen, weet Timmer na 15 jaar ervaring als behandelaar in de ggz en 12 jaar praktijkervaring met tBureau. “Wie snel veel resultaat verwacht, kan dus teleurgesteld raken. Het is nog altijd een nieuwe behandelvorm, waar wel steeds meer cliënten en patiënten belangstelling voor hebben.”

De GGZ heeft de afgelopen twee jaar onder druk van corona en stimuleringsprogramma VIPP wel flinke stappen gezet met e-health en digitalisering van gegevenswisseling. De belangrijkste vraag is nu: houdt deze verandering stand nu corona naar de achtergrond verdwijnt?

Potentie e-health waarmaken

“Een tweede vraag is of we met de huidige manier van blended behandeling de potentie die e-health heeft werkelijk waar maken”, stelt Timmer. “Worden fysieke consulten e-consulten, is er ruimte voor a-synchrone feedback – bijvoorbeeld via messaging? Substitutie dus. Of zien de meeste behandelaren e-health modules vooral als aanvullend op de reguliere behandeling? Waarbij regulier nog steeds ‘het gesprek in de spreekkamer’ is.”

Het gebruik van beeldbellen en online modules is nu in ieder geval nog geen standaard onderdeel van die reguliere behandeling, ziet Timmer. “Nu de coronacrisis voorbij lijkt, denken veel behandelaren ook dat alles weer gewoon fysiek kan. Digitalisering is dan dus niet geborgd en de meerwaarde niet geïnternaliseerd.”

Gedragsverandering lastig

Dat komt ook omdat gedragsverandering heel lastig is, weet Timmer. Het vraagt om intensieve aandacht en begeleiding en langdurige monitoring. “We zijn gewoontedieren die onder tijdsdruk – wachttijden, corona, zwaardere problematiek –oplossingen zoeken. Dan kan innovatie ook juist door die tijdsdruk gaan knellen.”

Inmiddels worden er wel veel vaker bestaande e-health platforms gebruikt, in plaats van dat elke organisatie alles zelf ontwikkeld. De platforms van Minddistrict en concullega’s zijn volgens Timmer gebruiksvriendelijk, zitten goed in elkaar, en als grote meerwaarde: ze hebben al veel content gebaseerd op langdurige doorontwikkeling.

