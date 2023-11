Scale-Up4Rehab leidt tot virtuele revalidatiekliniek

Opschaling virtuele revalidatiekliniek

Scale-Up4Rehab zet een belangrijke stap voorwaarts in de digitalisering van de revalidatiesector door als eerste een open, virtuele revalidatiekliniek te bouwen. Scale-Up4Rehab heeft voor dit project een subsidie van € 6,5 miljoen gekregen van Interreg Noordwest Europa. Daarmee worden bestaande virtuele revalidatietherapieën opgeschaald. Aanleiding van het project is dat nu blijkt dat de toegang tot revalidatie ongelijk is, zowel tussen – als binnen landen. Maar technologie is nu zover dat de mogelijkheid om efficiënte zorg te bieden, ongeacht de locatie van de patiënt.

Er worden al verschillende vormen van revalidatietherapie met behulp van virtuele technologieën toegepast. Deze digitale toepassingen worden momenteel alleen in een lokale setting gebruikt. Om deze toepassingen op te schalen en om de ontwikkeling van digitale zorg in de revalidatiesector te professionaliseren en te versnellen, en verder uit te bouwen tot een virtuele revalidatiekliniek, is internationale samenwerking nodig. Dat gebeurt nu via Scale-Up4Rehab.

Hybride zorg

Met de noodzaak om meer hybride zorg te bieden in het achterhoofd is ook Libra Revalidatie & Audiologie dit jaar gaan inventariseren hoe deze opschaling van zorg in de praktijk te brengen. Het leidde tot een intensieve samenwerking met Minddistrict. Hoewel vooral actief in de geestelijke gezondheidszorg blijkt het platform van e-health aanbieder Minddistrict ook aan te sluiten op de digitale wensen van revalidatie-instellingen zoals Libra.

E-revalidatie is ook populair bij patiënten met neurologisch letsel. Zo heeft Adelante heeft met een SET-subsidie twee e-healthtoepassingen succesvol opgeschaald voor het project ‘e-Revalidatie met centraal neurologisch letsel’. Hierbij gaat het om het revalideren van patiënten door de inzet van een online oefenportaal en beeldzorg.

Deelnemers

Partijen die samenwerken in Scale-Up4Rehab project voor de ontwikkeling van een virtuele revalidatiekliniek zijn: Revalidatieklinieken en universitaire medische centra: Sint Maartenskliniek, Sint Mauritius Therapieklinik, Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation, Roessingh Research and Development, University College Dublin, School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science, University College Cork, Discipline of Physiotherapy, School of Clinical Therapies, Radboudumc Department of Rehabilitation, UniKlinik RWTH Aachen.

Daarnaast werken er universiteiten mee die zijn gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van engineering en computerwetenschappen: Universiteit van Lille, Universiteit van Tilburg en zijn er de innovatienetwerken: In4care, Health Valley Nederland, Eurasanté.