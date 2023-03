Sensire kiest voor glansrol zorgprofessional bij digitalisering

Van Rixtel koos daarom met Sensire voor een even veelbelovende als risicovolle strategie, simpelweg omdat het niet anders kan. Een strategie die staat of valt met samenwerking in de regio, waarbij de zorgprofessional een glansrol speelt.

Transformatiestrategie

“Zes jaar geleden hebben we ons gerealiseerd dat we niet op dezelfde manier door kunnen blijven gaan”, aldus Van Rixtel. En dus ging het roer radicaal om. “We hebben ons afgevraagd wat het betekent als we in een digitale wereld terechtkomen. Dat heeft geleid tot een transformatiestrategie met drie paradigma’s, waarop we onze organisatie vormgeven: professionele autonomie, digitalisering en het toevoegen van waarde.”

Van Rixtel merkt op dat het in de zorg nog te vaak gaat over (zorg)organisaties en te weinig over organiseren van zorg. “Of je nu naar de huisarts gaat, een medisch specialist of een wijkverpleegkundige nodig hebt, je moet altijd eerst door een organisatie heen. Wij zijn daar bij Sensire fundamenteel anders naar gaan kijken. Wij als organisatie verlenen geen zorg, maar ondersteunen onze zorgprofessionals: zodat zij hun werk autonoom en zo digitaal mogelijk kunnen uitvoeren.”

Autonome zorgprofessional

Leidend voor Sensire zijn de principes van de digitale wereld. “Wij bekijken vanuit de vragen van klanten in een digitale wereld, hoe we onze organisatie moeten aanpassen. We denken van buiten, naar binnen.”

Van Rixtel benadrukt dat het doel van een zorgorganisatie is om de zorgprofessional te ondersteunen, als en soort firewall in de complexiteit van systemen waar je in de zorg mee te maken hebt. Dat is de ene wereld. De andere wereld is die van de zorgverlener waarin de professional ‘in de lead’ is. Door te werken met die twee werelden, kunnen we veel beter digitaliseren. De zorg zelf moet leren hybride te werken, terwijl de organisatie wel volledig digitaal kan worden. Door die twee uit elkaar te halen, worden we flexibeler.”

Respect voor kwaliteit

Volgens Van Rixtel is het hoog tijd om respect te tonen voor de kwaliteit van zorgprofessionals. “Veel zorgverleners worden ZZP’er”, zegt hij. “Want ze vinden de zorg echt nog wel leuk, maar de organisatie van zorg niet. Bij ons vinden ze het weer leuk, omdat ze zelf verantwoordelijkheid hebben. Wij hebben nog steeds keus als we een vacature uitzetten voor wijkverpleegkundigen.”

Bij Sensire dient het algoritme de medewerkers. Die geven aan wanneer zij willen werken. Hun beschikbaarheid en kwaliteiten worden gekoppeld aan de zorgplannen. Het algoritme vormt op basis daarvan een klantteam, waarin ook vrijwilligers en mantelzorgers deelnemen. “Digitale middelen geven zo regie aan de zorgprofessional. Als organisatie zijn wij ondersteunend.”

Lees het hele interview met Maarten van Rixtel in ICT&health 2, die op 13 april verschijnt. En lees hier de nieuwe blog van Maarten van Rixtel over hoe we naar minder handen aan het bed toe moeten groeien.