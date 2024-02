Slimme handschoen verbetert revalidatie na beroerte

Aan de hand daarvan kunnen oefenprogramma’s voor de ledematen worden gepersonaliseerd en verder worden ontwikkeld. De handschoen bevat een zeer geavanceerd netwerk van sensorgarens en druksensoren. “Met deze handschoen kunnen wij de hand- en vingerbewegingen van de patiënt registreren zonder dat we daarbij camera’s nodig hebben. Zo kunnen we de oefenprogramma’s van de patiënten nog beter analyseren en verfijnen”, zegt specialist in revalidatie na een beroerte en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van British Columbia (UBC), Janice Eng.

Sensoren in slimme handschoen

De sensoren zijn in de handschoen geweven in een comfortabele, rekbare stof waardoor gegevens makkelijk worden vastgelegd en draadloos worden verzonden. Met behulp van machine learning-modellen ontwikkelde het team de handschoen, die nauwkeurig de hoek kan bepalen van alle gewrichten en de pols als deze worden gebruikt. De technologie die de kleinste rek- en drukbewegingen kan volgen, kan ook de bewegingen voorspellen met een nauwkeurigheid van meer dan 99 procent. Het artikel van de nieuwe, slimme handschoen is onlangs in het tijdschrift Nature Machine Intelligence gepubliceerd.

Na het verwijderen van de batterij kan de handschoen op een lage temperatuur worden gewassen. Bij de productiekosten is rekening gehouden met de lokale markt om de kosten zo laag mogelijk te houden. De ontwikkelaars zien in de toekomst dat de handschoen ook op de reguliere consumentenmarkt zijn intrede gaat doen. Ook ziet team mogelijke toepassingen voor zich met bijvoorbeeld virtual reality, augmented reality en robotica.

Andere ledematen

Naast sensoren in slimme handschoenen verrichten sensoren ook goed werk voor andere ledematen zoals enkels. Onderzoekers van de North Carolina State University hebben een robotprothese-enkel ontwikkeld die stabiliteit kan bieden aan mensen bij wie de onderste ledematen zijn geamputeerd. De enkel maakt gebruik van elektromyografische sensoren die op de spieren van de stomp worden geplaatst.

Zelfs als we stilstaan maken de spieren in onze benen veel complexe en onbewuste bewegingen om het evenwicht te bewaren en rechtop te blijven staan. De nieuwe robotprothese-enkel helpt hierbij enorm en zorgt dat men goed in evenwicht kan blijven staan.