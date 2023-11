Smartphone accessoire voor pupillometrie

Pupillometrie met smartphone

Wetenschappers van de Universiteit van Californië hebben een smartphone camera accessoire ontwikkeld zodat het meten van de pupilverwijdering voor diagnostische toepassingen met een smartphone uitgevoerd kan worden. Daardoor wordt deze vorm van diagnostiek voor neurologische aandoeningen een heel stuk betaalbaarder en daarmee ook bereikbaar voor artsen in ontwikkelende gebieden.

Een ander belangrijk voordeel is dat de ontwikkelde accessoire in het bijzonder ook geschikt voor het meten van de pupilverwijdering bij mensen met een donkere iris. Dat was tot nu toe eigenlijk alleen mogelijk met behulp van een infrarood camera.

Rood licht

De wetenschappers hebben dit probleem verholpen door de camera accessoire te voorzien van een filter die ervoor zorgt dat alleen het rode licht doorgegeven wordt. De kleur die het dichtst bij infrarood licht komt, maar voor standaard (smartphone) camera’s, nog wel zichtbaar is. De iris van het oog dat met behulp van deze filter bekeken wordt, wort daardoor lichter weergegeven. Zo kunnen de iris en pupil, ook bij mensen met donkere ogen, beter van elkaar onderscheiden worden en is een pupillometrie ook bij deze mensen nauwkeurig uit te voeren met het deze relatief eenvoudige en goedkope smartphone accessoire.

“Door ons te concentreren op hoe we dit voor alle mensen kunnen laten werken en tegelijkertijd de oplossing eenvoudig en goedkoop kunnen houden, willen we de weg vrijmaken voor een toekomst van eerlijke toegang tot betaalbare gezondheidszorg op afstand”, aldus Edward Wang, een van de onderzoeksleiders.

De accessoire voor pupillometrie wordt over de camera van de smartphone gezet. Het toestel met de accessoire wordt daarna over het oog geplaatst. Het apparaat flitst vervolgens helder licht in de ogen en neemt tegelijkertijd een video op om de pupilverwijdering te registreren. Tests die tot nu toe uitgevoerd zijn, hebben aangetoond dat het apparaat een nauwkeurige meting van de pupilverwijdering kan uitvoeren, ook bij mensen met donkere ogen. De wetenschappers hebben hub onderzoek gepubliceerd in Nature.

Smartphone app

Het relatief eenvoudig kunnen diagnosticeren van neurologische aandoeningen op basis van pupillometrie is een ontwikkeling die met de komst van almaar beter wordende smartphone camera’s steeds breder beschikbaar komt. Zo ontwikkelden wetenschappers in 2022 een smartphone-app ontwikkeld die in staat is om met de smartphone minieme veranderingen in de pupilgrootte van een persoon bij te houden.

Onderzoek toonde al aan dat veranderingen in de pupilgrootte tijdens het uitvoeren van een cognitief belastende taak een verhoogd risico op de ontwikkeling van Alzheimer kunnen blootleggen. De ontwikkelde app moet een screening op de allereerste stadia van de ziekte van Alzheimer mogelijk maken.