Smartwatch registreert hartstilstand en redt levens

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Digital Health. De bevindingen uit dit onderzoek vormen een belangrijke eerste stap in het project ‘Hartstilstand zonder Getuigen’ dat de Hartstichting in 2020 heeft geïnitieerd. Alleen al in Nederland krijgen jaarlijks 17.000 mensen een hartstilstand buiten ziekenhuizen. Volgens onderzoek zijn er in ongeveer 60% van deze gevallen geen getuigen.

Met de ontwikkeling van dit algoritme dat een hartstilstand kan detecteren en de hulpdiensten kan bellen, wil de Hartstichting de overlevingskansen vergroten. In gevallen waarin de Corsano-armband ten onrechte een hartstilstand signaleert, is het de bedoeling dat gebruikers de oproep naar alarmcentrales kunnen annuleren. Ook dit wordt de komende periode getest.

Tijdelijke stopzetting

De studie omvatte 291 patiënten die een operatie moesten ondergaan waarbij doorgaans een tijdelijke stopzetting van de bloedsomloop nodig was. Bij het plaatsen van een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) moeten cardiologen testen of de ICD ingrijpt bij een hartritmestoornis die een hartstilstand veroorzaakt. De ICD geeft een schok om het normale hartritme te herstellen. Hiermee voorkom je een hartstilstand.

De deelnemende patiënten hadden vooraf afgesproken om de Corsano CardioWatch Bracelet te dragen tijdens de operatie. De armband heeft bij bijna alle patiënten met succes een hartstilstand gedetecteerd. Onlangs ontdekten wetenschappers van het Maastricht UMC+ dat ieder hart zijn eigen unieke elektrische vingerafdruk heeft. Deze bevinding biedt handvatten om in de toekomst hartritmestoornissen persoonsgerichter te kunnen behandelen.

Aanmelden vervolgonderzoek

De onderzoekers maakten gebruik van de Cardiowatch van het bedrijf Corsano Health. Het horloge is voorzien van speciale software die de onderzoekers hebben getraind. Het maakt gebruik van PPG-sensoren, die kunnen meten of er door de kleinste bloedvaatjes in de huid minder bloed stroomt. Dat gebeurt als de bloedsomloop stilvalt door een hartstilstand.

In het vervolgonderzoek gaan de onderzoekers kijken of deze techniek ook volledig betrouwbaar is in het normale leven. Op een operatietafel ligt iemand stil, maar in het dagelijks leven maken mensen allerlei bewegingen. Voor dit vervolg zoeken de onderzoekers nog gezonde vrijwilligers, ICD-dragers en andere hartpatiënten, die mee willen doen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op www.detect-study.com.

Hartstilstand zonder getuigen

Het doel van het DETECT-onderzoek is een medische armband of smartwatch die een hartstilstand kan signaleren en automatisch de hulpdiensten kan bellen. De Nederlandse Hartstichting startte in 2020 het onderzoeksprogramma ‘Hartstilstand zonder Getuigen’. Met het landelijke netwerk van burgerhulpverleners en AED’s zijn de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand aanzienlijk toegenomen.

De Hartstichting wil ook overlevingskansen bieden aan mensen met een hartstilstand zonder omstanders. DETECT is één van de twee onderzoeken die de Hartstichting financiert via het PPS-supplement van de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) om publiek-private samenwerking te stimuleren.