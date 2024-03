Snelle digitalisering vergroot gezondheidskloof in België

In een Belgisch onderzoeksrapport waarschuwt Kom op tegen Kanker voor de gevaren van de digitaliseringstrend die op dit moment gaande is in de zorg. In het rapport stellen onderzoekers dat wanneer de huidige trend zich onveranderd voortzet, dit ten koste kan gaan van de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten. Kom op tegen Kanker pleit daarom voor een inclusieve digitale zorgomgeving.