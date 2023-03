Sneller beslissen bij spoedzorg met triage game

De huisartsenzorg en spoedzorg zijn in Nederland 24/7 toegankelijk. Op bepaalde tijdstippen, in de avond, nacht en weekenden – maar steeds vaker ook overdag – is de capaciteit echter beperkt. Om de spoedzorg toch goed en veilig te kunnen organiseren is een juiste, en snelle, triage van groot belang. Huisartsen en triagisten maken daarvoor gebruik van de Nederlandse Triage Standaard. Met een beperkt aantal vragen wordt een zo goed mogelijk beeld gevormd van de gezondheidstoestand van de patiënt.

Triage game helpt bij spoedzorg

De nu ontwikkelde, en sinds deze week beschikbare, triagegame, is een idee van huisarts Boukje van Dijk. Zij is behalve huisarts ook curriculumcoördinator van de vervolgopleiding tot huisarts aan het Radboudumc. Boukje heeft vaak dienst op de huisartsenpost en is onder ander eindverantwoordelijk voor het werk van de triagisten.

Zij ontwikkelde, samen met huisartsen, triagisten en de specialist in spoedzorgonderwijs Schola Medica, de open source en webbased Triage Game. De game is beschikbaar op triagegame.nl en is bedoeld voor huisartsen en triagisten die het triageproces willen begrijpen of zich hierin willen verbeteren. De game is gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard (NTS). In de game leer je spelenderwijs en in een levensechte setting, hoe triage werkt, welke vaste criteria aan bod komen en wat potentiële valkuilen zijn.

“Als huisarts word je opgeleid om zo goed mogelijk een diagnose te stellen. Het bepalen van de urgentie is echt een andere tak van sport, waarvoor je als huisarts nauwelijks wordt opgeleid maar wel eindverantwoordelijk bent. Bovendien is een goedlopend triageproces van groot belang voor het functioneren van de hele spoedzorgketen. Dit vraagt snelle en goede triage zonder dat patiëntveiligheid in het geding komt”, vertelt Boukje.

De game

De ‘speler’ wordt in de game meegenomen in de denk- en beslisroute van de triagist. Het spel begint met een telefoontje van een patiënt die een hulpvraag heeft. De huisarts of triagist moet dan een aantal vragen stellen om de urgentie te bepalen en vast te stellen door welke zorgverlener de patiënt moet worden gezien (of niet). Na afloop van dit gesprek wordt de beslissing beoordeeld. Zo kan de huisarts of triagist zien of hij of zij de juiste vragen gesteld heeft en de juiste vervolghandelingen ingezet heeft.

Het doorlopen van de game neemt ongeveer een uur in beslag. Er zijn drie niveaus waarop gespeel kan worden, telkens met vier verschillende patiëntscenario’s. Deelnemers hoeven de game niet in één keer uit te spelen. Tussentijds stoppen en op een ander moment verder gaan – op het punt waar je gebleven bent – is ook een optie. De Stichting Nederlandse Triage Standaard zorgt voor updates van de game, zodat het een goed oefeninstrument blijft.

Enkele maanden geleden startte Arts en Zorg een pilot voor het verbeteren van het triageproces en -beslissingen. Daarbij worden huisartsen geholpen met triage via de digitale Klachtenchecker die gestuurd wordt door AI.