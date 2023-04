Speciale bedden voor intensive care van Treant

De Linet Multicare X zorgt voor de meest optimale drukverdeling aan de hand van sensoren. Ook past de matras zich automatisch aan wanneer de patiënt zich beweegt en kan het bed lateraal, oftewel naar de zijkant, kantelen. Behalve voor de patiënt, levert dit bed ook een belangrijk voordeel op voor zorgmedewerkers op de IC.

Zij kunnen hiermee namelijk een aantal werkzaamheden uitvoeren met minder fysieke inspanning en een betere werkhouding. Daaronder bijvoorbeeld het draaien van een patiënt in bed. Tevens voorziet het nieuwe bed in een aantal handigheden voor het beademen van patiënten. Zo is er de automatische laterale therapie: een programma dat ingesteld kan worden om de longcapaciteit van de beademde patiënt te optimaliseren.

Speciale bedden

Een ander voordeel ten opzichte van andere IC-bedden is de aanwezigheid van een eigen USB-poort. Daarmee worden patiënten in staat gesteld om hun eigen muziek te kunnen beluisteren. De nieuwe IC-bedden stellen Treant in staat verder te bouwen aan de toekomst. Dat gebeurt ook letterlijk met de vernieuwing van de IC-afdeling zelf.

Op de ziekenhuislocatie Scheper in Emmen bestaat de gemoderniseerde nieuwe Intensive Care straks uit zestien up-to-date eenpersoonskamers met veel privacy en rust voor de patiënt. Met de verbouwing van de IC is dit jaar een begin gemaakt. Naar verwachting zal deze verbouwing begin 2024 afgerond kunnen worden. Slimme bedden hebben de toekomst. Zo was het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat gebruikmaakt van innovatieve bedden die zijn uitgerust met meerdere snufjes zoals een weegfunctie en valpreventie.

