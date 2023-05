Spermarobot slaagt voor eerste test

Robots rukken snel op in de zorg. Ze nemen het werk niet over, maar ondersteunen op steeds meer gebieden professionals en cliënten op slimme wijze. Het aantal soorten groeit ook razendsnel. Er zijn nu onder meer operatierobots, desinfectierobots, sociale robots en bij OLVG doen binnenkort bloedprikrobots hun intrede. En nu is er dus ook een spermarobot voor de eerste keer met succes ingezet en zijn er met deze technologie twee baby’s geboren.

Het doel van de inzet van deze spermarobot is om meer vrouwen de mogelijkheid te bieden om op een toegankelijke wijze zwanger te worden. De inzet van deze handige robot is aanzienlijk goedkoper dan de inzet van bijvoorbeeld IVF die al snel duizenden euro’s kan kosten. De nieuwe inseminatie robot is gebouwd door de Spaanse startup Overture Life. Betrokkenen van het bedrijf denken dat deze innovatie de eerste stap is op weg naar het automatiseren, en dus goedkoper maken van IVF.

IVF is populair

IVF is in de hele wereld populair en wordt vooral ingezet als een vrouw niet via de gebruikelijke weg zwanger wordt. In Nederland is inmiddels ongeveer 1 op de 30 kinderen die geboren wordt het resultaat van een IVF-ICSI-behandeling. De kosten van één IVF behandeling kunnen in Nederland per kliniek verschillen maar zijn pittig en bedragen ergens tussen de tussen de € 3.000 en € 6.000 per behandeling. Vaak worden de eerste behandelingen door een zorgverzekeraar vergoedt, maar dat kan per geval verschillen. In de VS is IVF nog veel duurder en wordt per zwangerschapspoging zelfs tot 20.000 dollar betaald.

Financiers geloven in spermarobot

Met de nieuwe spermarobot kan IVF volgens betrokkenen een stuk betaalbaarder worden. Tijdens het experiment met de robot gebruikte student-ingenieur Eduard Alba van Overture Life een Playstation 5 controller om een ​​kleine, gemechaniseerde IVF-naald te besturen. Al doende kon hij zo meer dan 12 keer zaadcellen in de menselijke eicellen deponeren. Dankzij de inspanningen van onderzoekers van Overture Life werden voor met behulp van het robotbevruchtingsproces onlangs twee babymeisjes geboren. De afgelopen tijd heeft Overture Life al meer dan $ 37 miljoen opgehaald bij investeerders, die vertrouwen hebben in deze innovatieve robottechnologie. Eén van de investeerders in het de spermarobot is de voormalige CEO van YouTube, Susan Wojcicki.