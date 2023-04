Europese primeur: OLVG gaat voor bloedprikrobots

Inmiddels is een prototype van de bloedprikrobot met succes getest op meer dan 1.000 patiënten. Mede dankzij een nieuwe financieringsbron van 12 miljoen euro, verwacht de fabrikant dat het apparaat in de loop van 2024 op de Europese markt geïntroduceerd kan worden. OLVG is de eerste Europese instelling die officieel meerdere autonome bloedprikrobots afneemt bij Vitresto. Toon Overbeeke, medeoprichter en CEO van Vitestro vindt het een voorrecht dat de bloedprikrobots nu bij OLVG worden geplaatst. “We gaan er samen een groot succes van maken voor medewerkers én patiënten.”

Europese marktintroductie

Vitestro is de ontwikkelaar van ’s werelds eerste autonome apparaat voor bloedafname. Deze bloedprikrobot is nu hard op weg naar een Europese marktintroductie. Door het proces van bloedafname te automatiseren kan het verplegend personeel de vrijgekomen tijd straks aan andere zorgtaken besteden. Een belangrijke ontwikkeling, gezien de almaar groeiende zorgvraag en personeelstekorten. Het apparaat combineert op AI gebaseerde, echogeleide 3D-reconstructie met het robotisch inbrengen van een naald. Daardoor kan een nauwkeurige en consistente bloedafname worden gegarandeerd.

Bloedprikrobots zijn doorbraak

Bij OLVG zijn ze enthousiast over deze innovatieve ontwikkeling die goed past bij trends als thuismeten en de inzet van zelfmeetkiosken. Anja Leyte, directeur van OLVG Lab vertelt op de website van Livestro: “Binnen de diagnostiek is robotisering een belangrijk thema. Het bloedafnameapparaat van Vitestro draagt bij aan het standaardiseren en optimaliseren van de afnameprocedure. En het helpt bij het oplossen van personeelstekorten op onze afdeling bloedafname. Nog belangrijker is dat de patiënten enthousiast zijn. Dat geldt ook voor ons team, dat ernaar uitkijkt deze doorbraak in de zorg toe te passen.”

Patiënten vinden de bloedprikrobots handig, onder meer omdat de gebruikte technologie intuïtief is. Ze kunnen er zelf voor kiezen om het apparaat hun bloed te laten afnemen en doorlopen de bloedafname geheel zelfstandig onder toezicht van een getrainde bloedafnamemedewerker. Deze nieuwe manier van bloedafname wordt een aanvulling op de gebruikelijke vorm van bloedprikken. De inzet van de apparaten zal bij OLVG uiteindelijk de werkdruk verlagen, waardoor de drukbezochte poli Bloedafname beter georganiseerd kan worden.