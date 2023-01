Spraakmakende wearables en sensors op CES 2023

De keuze op CES 2023 was enorm, maar dat weerhield ons er niet van om de meest spraakmakende wearables en innovaties te selecteren. Achtereenvolgens: B-heart, Soma Sleep en Whithings U-scan.

BHeart monitort gezondheid

BHeart doet in eerste instantie wat meerdere wearables kunnen. Het is namelijk een slimme armband die activiteit, lichaamsenergie en de kwaliteit van de slaap meet. Bijzonder is dat deze armband een oneindige batterijduur heeft omdat hij zichzelf voedt met zonnewarmte en lichaamswarmte.

Slimme armband B-heart. (Foto B-heart)

Als extra gadget kun je in de BHeart je eigen vintage horloge plaatsen, zodat je helemaal bij de tijd bent. De data uit de applicatie kunnen gelezen worden via een app in de smartphone. De gezondheidsgadget kan vanaf april worden gekocht voor plusminus 100 euro.

Soma sleep: zicht op persoonlijke slaappatronen

Natuurlijk kunnen meer wearables zoals smartwatches inmiddels ook slaappatronen registreren en analyseren. Maar de resultaten zijn nog vaak vrij onnauwkeurig. Dat komt omdat de sensoren rond de pols zitten en onder meer reageren op de hartslag en bewegingen.

Foto Somalytics

Een betrouwbaardere meetmethode is de registratie van oogbewegingen en dat kan met de innovatieve wearable Soma Sleep. De innovatie maakt gebruik van speciale sensoren van die in een comfortabel, lichtgewicht nachtmasker zijn geplaatst en alle stadia van de slaap kunnen volgen inclusief de REM-slaap. Zo krijg je persoonlijke feedback en inzichten over de slaapkwaliteit. Volgens de producent hoef je met dit device zelfs niet meer naar een slaapcentrum om slaapverstoringen op te sporen.

Withings: urinelab in de wc

Een laatste spectaculaire innovatie gaat over het analyseren van urine in de thuissituatie. Dit novum is ontwikkeld door Withings, een Frans bedrijf voor consumentenelektronica dat gespecialiseerd is in slimme weegschalen, smartwatches en andere gezondheidstechnologieën. Met behulp van een sensor in de wc-pot ontstaat een compleet mini urinelaboratorium voor thuis.

Zo ziet het urinelab er in de wc uit. (foto Withings)

Dit is het eerste apparaat op de markt voor urine-analyse thuis en betreft mogelijk een doorbraak omtrent het voorkomen van vele ziekten, want menselijke urine bevat meer dan 3.000 metabolieten. Het apparaat kan herkennen of het om gewoon spoelwater of urine gaat en verzamelt alleen de benodigde monsters.

Het toestel zal eerst in Europa verkrijgbaar zijn en gaat 499,95 euro kosten. De U-Scan Nutri Balance-app controleert de individuele stofwisselingskenmerken, suggereert veranderingen in voeding en vochtinname en geeft tips voor fysieke activiteit. Het bedrijf kondigt binnenkort pads aan voor het uitvoeren van professionele urinelaboratoriumtests van medische kwaliteit.

Dit artikel verscheen eerder op ICT&health International