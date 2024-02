Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart

Kortgeleden meldden we op dit kennisplatform dat Ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost op 13 januari 2024 een pilot heeft gelanceerd met de ZORG-ID Smart. Dit is een innovatieve tool, die het ophalen van medische informatie van patiënten vergemakkelijkt. Deze nieuwe ontwikkeling vervangt de traditionele UZI-pas.

Pilot gecontroleerd uitrollen

Ambulance GGD Brabant-Zuidoost gaat nu met één ambulancehulpverlener eerst het verstrekken van medicatieverstrekkingen en CiO in de praktijk testen. Martine Francken, product owner bij Topicus vertelt op de website van VZVZ over het ingezette proces: “Op verzoek van onze klanten in de ambulancezorg hebben we deze nieuwe functionaliteit in Ambuforms ontwikkeld. En we gaan dit nu bij Ambulance GGD Brabant-Zuidoost toetsen. Het moet natuurlijk voldoende meerwaarde in de praktijk opleveren. Om de kinderziektes er goed uit te halen doen we de pilot eerst met één ambulancehulpverlener. Vervolgens gaan we dit uitbreiden naar tien collega’s van de ambulancedienst en daarna gaan alle collega’s het gebruiken. Zo doen we de pilot heel gecontroleerd.”

ZORG-ID Smart beproefd

Bij de implementatie van het opvragen van de medicatieverstrekking wordt voor de authenticatie gebruik gemaakt van de nieuwe functionaliteit van ZORG-ID, genaamd ZORG-ID Smart. Jobbe van Nuenen van VZVZ legt uit dat bij ambulancezorg elke seconde telt. “En dan is het gebruik van ZORG-ID Smart praktischer en efficiënter dan de inzet van een UZI-medewerkerspas. Een bijkomstigheid is ook dat de identiteitsgegevens van de patiënt door middel van het scannen van het ID via de ZORG-ID Smart WID-scan makkelijk overgenomen kunnen worden. Dat is echt een kwaliteitsverbetering want het voorkomt typefouten en het versnelt ook het zorgproces.”

Uitbreiding pilot

Als de pilot succesvol verloopt wil Topicus het opvragen van medicatieverstrekkingen met de functionaliteit ZORG-ID Smart ook bij andere gebruikers implementeren. Volgens betrokkenen is er in ieder geval bij diverse andere ambulancediensten interesse in deze slimme oplossing. In de toekomst hoopt het team, dat betrokken is bij deze pilot, dat ook spoedsamenvattingen op de ambulance kunnen worden geraadpleegd. Het verkrijgen van relevante info over een patiënt is tenslotte extra belangrijk in situaties waar elke seconde telt.