Stressvrije bloedafname met VR-bril

Het principe van virtual reality wordt in de zorg steeds vaker met succes ingezet. Mensen kunnen met een VR-bril bijvoorbeeld worden voorbereid op een operatie zoals hartkatheterisatie. Maar deze zorgtechnologie kan ook helpen om angst of pijn bij patiënten te verlichten. In mei 2022 deden bijvoorbeeld tien verloskundige praktijken mee met de pilot ‘VR bij Bevallingspijn’. En nu blijkt VR dus ook een prima afleiding te kunnen zijn op de bloedafname voor bijvoorbeeld kinderen of mensen met angst voor naalden.

Opgaan in een virtuele wereld

Het is voor veel mensen heel prettig als ze tijdens een behandeling worden afgeleid en even in hun eigen bubbel kunnen vertoeven. Ofwel: gewoon even ontsnappen aan de werkelijkheid. Tijdens het bloedprikken bij Fedde (3) bij de bloedafname in Deventer Ziekenhuizen bleek de VR-aanpak in ieder geval uitstekend te werken. Moeder was bang dat hij ging huilen en bang werd, maar niets was minder waar.



Fedde wijst tijdens het prikken op een uil die opduikt en vertelt over een bos en een tent die hij ziet. Het jongetje merkt daar zelf helemaal niks van, want hij gaat helemaal op in de virtuele wereld om hem heen. Op de website van het ziekenhuis vertelt moeder: ‘Fedde keek wel even opzij toen de naald in zijn arm werd gezet, maar was al snel afgeleid door een uil die hij zag. Het ging supersnel, vier buisjes bloed en hij gaf geen krimp. Fantastisch hoe goed dit werkt. Het bloed afnemen kostte minder tijd dan verwacht, ondanks het aan- en opzetten van de VR-bril.’

Geruster naar de bloedafname

Niet alleen voor Fedde maar ook voor haarzelf is deze vernieuwende aanpak positief want ze ziet nu niet meer zo op tegen de volgende keer dat ze met Fedde naar de bloedafname moet. Bloedafnamecoördinator Tanja vertelt over de pilot die nu een aantal maanden draait bij de bloedafname. ‘Mensen hebben bijvoorbeeld ‘naaldangst’, kunnen niet tegen bloed of zijn gewoon te vaak geprikt. Dan biedt virtual reality een mooie afleiding. Een aantal collega’s kunnen de VR-bril nu inzetten. Dus wanneer één van hen beschikbaar is, kunnen patiënten van deze mogelijkheid gebruik maken. Mijn collega’s ervaren de inzet van de bril als erg positief en ook de patiënten zijn enthousiast. Dankzij de vele positieve reacties bij bloedafname zullen VR-brillen in de toekomst bij een grotere groep patiënten ingezet worden.”