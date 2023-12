Succesvolle heupairbag straks ook thuis beschikbaar

Stichting tanteLouise heeft, in samenwerking met de leverancier, aangekondigd dat de Wolk heupairbag nu ook beschikbaar zal zijn voor cliënten in de thuissituatie. Voorheen werd deze innovatie voornamelijk alleen gebruikt in verpleegklinieken en klinische omgevingen. Deze nieuwe ontwikkeling biedt ouderen de mogelijkheid om langer veilig thuis te wonen.

Wat is de Wolk Heupairbag?

De Wolk heupairbag is een, onder de kleding gedragen veiligheidsmiddel, dat zich automatisch opblaast bij een val. Op die manier wordt de heup en het bekken effectief beschermd. Deze innovatie, die is ontwikkeld door Hans Schröder in samenwerking met de TU Delft, heeft aangetoond effectief het aantal heup- en bekkenfracturen bij ouderen te kunnen verminderen. TanteLouise heeft deze technologie verder uitgebreid met sensoren in de vloer en aan enkelbandjes van cliënten, die loopgedrag kunnen analyseren en valrisico’s voorspellen. Op die manier kunnen mensen met een verhoogd valrisico al preventief worden voorzien van een heupairbag.

Positieve onderzoeksresultaten

Pilot-onderzoek door tanteLouise en het Leids Universitair Medisch Centrum, heeft de effectiviteit van de heupairbag duidelijk aangetoond. In de studieperiode van 2017 tot 2020, waarin de Wolk bij meer dan 900 ouderen werd gebruikt, is het aantal fracturen bijna gehalveerd. Bij tanteLouise is het aantal heupfracturen inmiddels, dankzij de inzet van deze airbag en slimme innovatieve monitoring van valrisico’s, zelfs gedaald naar 80%.

Intensivering samenwerking

Met de recente overeenkomst tussen Jan-Kees Van Wijnen, bestuurder van tanteLouise, en Jeroen van der Heijden, commercieel directeur van Wolk, wordt de samenwerking nu geïntensiveerd. In deze nieuwe fase wordt de heupairbag toegankelijk gemaakt voor een breder publiek, met als doel het preventief verminderen van heupfracturen bij thuiswonende ouderen.



Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de ambitie van tanteLouise om ouderen door middel van gerichte begeleiding en innovatieve technologieën langer zelfstandig thuis te laten wonen. TanteLouise blijft zich de komende jaren sowieso inzetten voor duurzame innovaties in de zorg, zoals het gebruik van slim incontinentiemateriaal en geavanceerde technologieën voor medicatiecontrole.