Terugdringen controlebezoeken na botbreuk dankzij Virtual Fracture Care (VFC)

Door gebruik te maken van de VFC-app kunnen patiënten na een bezoek aan de spoedeisende hulp of gipskamer thuis herstellen. Voordat ze het ziekenhuis verlaten, ontvangen patiënten met dit type letsel duidelijke instructies over het gebruik van de VFC-app om het effectief thuis herstellen mogelijk te maken. De app biedt informatie over de behandeling, het herstelproces en de duur van het herstel voor het letsel. Bovendien bevat de app voorbeeldvideo’s van oefeningen en instructies voor het opnieuw aanbrengen van de brace, bijvoorbeeld na het douchen. Het gebruik van de app heeft geen invloed op het verzamelen van gebruikersgegevens. Ook worden er geen uitwisseling of opslag van patiëntgegevens uitgevoerd.

VFC biedt patiënt eigen regie

De app ondersteunt een behandeling waarbij de patiënt de regie heeft: er worden geen standaard controleafspraken gemaakt en de patiënt kan zelf het herstelproces beheren. Naast de app is er een speciale Breuklijn opgezet, oftewel een telefonische hulplijn die 24/7 beschikbaar is voor patiënten met vragen of toenemende pijnklachten. Deze lijn wordt bemand door ervaren gipsverbandmeesters en spoedeisende hulp-verpleegkundigen, met als achterwacht een traumachirurg of orthopedisch traumatoloog.

Goede resultaten

In 2019 werd de VFC-methode ontwikkeld door het OLVG in Amsterdam. Santeon, een samenwerkingsverband van zeven vooraanstaande topklinische ziekenhuizen, waaronder het OLVG, bevordert en ondersteunt het gebruik van de VFC-methode in andere ziekenhuizen.

Onderzoek van het OLVG bevestigt de voordelen van de behandeling van eenvoudige breuken en stabiele letsels met behulp van Virtual Fracture Care. Zowel patiënten als zorgverleners erkennen dit. De meerderheid van de patiënten is zeer tevreden over de resultaten van de behandeling met de app. Voor zorgverleners betekent deze nieuwe methode een vermindering van meer dan 90 procent in het aantal poliklinische controleafspraken, zonder een toename in het aantal huisartsbezoeken.

Het gebruik van VFC levert bovendien ook het voordeel op dat informatie digitaal wordt aangeboden, in plaats van op papier. Daarmee is VFC dus ook veel duurzamer.