Thuismeten-app helpt bij longrevalidatie

Patiënten kunnen ook aangeven of ze thuis oefeningen hebben gedaan en hoe ze dit hebben ervaren. Zo krijgen de patiënten zelf maar ook de zorgverleners meer inzicht in het effect van de revalidatie. Op die manier moet het longrevalidatie-programma patiënten met COPD of een andere longziekte helpen om zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen. Een team van medewerkers begeleidt patiënten op allerlei gebieden: bewegen, ademhaling en ontspanning, informatiebijeenkomsten en leefstijlbijeenkomsten.

Betrouwbare longrevalidatie

Patiënt Jan gebruikt meerdere programma’s in de Thuismeten app. Hij vertelt: “De Thuismeten app heeft voor mij als patiënt de waarde dat het onrust wegneemt. Longen zijn onvoorspelbaar en je kunt niet voor ieder dingetje bij de dokter komen. Toen het een keer niet zo lekker met mij ging en ik dat aangaf in de app kwam er direct reactie vanuit het BovenIJ. Dat je zo wordt gemonitord vind ik geruststellend.”

Patiënten gebruiken de Thuismeten-app naast de afspraken met zorgverleners die ze in het BovenIJ hebben. Een groot voordeel voor longrevalidatiepatiënten is dat zij in de app betrouwbare informatie kunnen vinden, afkomstig van BovenIJ-zorgprofessionals zelf. Thuismeten bij longrevalidatie geeft de patiënt zo extra grip op de eigen gezondheid en op het herstel.

Gepersonaliseerde zorg thuis

Een ander voorbeeld van een slim thuismonitoringsconcept is te vinden in Drenthe. Daar heeft op 1 september het Wilhelmina Ziekenhuis Assen in samenwerking met huisartsenpraktijken Dokter Drenthe, Huisartsenpraktijk Noorderpark, Huisartsenpraktijk Dwingeloo en NAAST-ZCN (Zorgcentrale Noord) de handen ineengeslagen om COPD-patiënten een geavanceerde vorm van zorg op afstand te bieden. Kenmerkend voor dit initiatief is de samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Hierdoor profiteren COPD-patiënten van thuismonitoring, ongeacht of ze in behandeling zijn bij een huisarts of een specialist in het ziekenhuis.

Een ander voordeel is ook daar het gebruik van de Thuismeten-app, die niet alleen de gezondheidstoestand van de patiënt registreert, maar ook op maat gemaakte adviezen en tips biedt om de ziekte effectiever te beheren. De betrokken zorgverleners hebben gezamenlijk protocollen en afspraken opgesteld om ervoor te zorgen dat patiënten met COPD continue en gepersonaliseerde zorg ontvangen.