Thuismonitoring met myPatch optimaliseert zorg voor TIA-patiënt

Patiënten die een TIA hebben ervaren, worden bij Gelre ziekenhuizen uitgerust met een draadloze myPatch voor een 72 uur durende thuismonitoring. Dit innovatieve apparaatje maakt continu een elektrocardiogram (ECG) van hart mogelijk, waardoor artsen informatie kunnen verzamelen over mogelijke ritmestoornissen. Het gebruiksgemak staat voorop: met slechts één plakker worden de elektroden op de borst bevestigd en de kleine recorder kan discreet onder kleding worden gedragen.

Betaalbare en toegankelijke zorg

Gedurende de monitoringsperiode wordt van patiënten verwacht dat ze een dagboek bijhouden over eventuele symptomen zoals hartkloppingen of pijn op de borst. Na afloop kunnen patiënten het apparaat zelf verwijderen of dit laten doen in het ziekenhuis, alwaar de verzamelde gegevens worden geanalyseerd.

Neuroloog Dr. Bienfait vertelt op de website van Gelre ziekenhuizen: ”Het gebruik van de myPatch past geheel in het kader van de juiste zorg op de juiste plek. Voortdurende hartritmemonitoring van 24 uur naar tenminste 72 uur is ook medisch gezien een verbetering. Door langere monitoring bij de patiënt thuis heb je een grotere kans op het ontdekken van een hartritmestoornis. Nu we de myPatch gebruiken, is het voor het eerst dat we als neurologen zelf verantwoordelijk zijn voor hartritmemonitoring, met de cardiologen als back-up”.

MyPatch monitor en speciale pleister

De verpleegkundige bevestigt de draadloze myPatch met een speciale slimme pleister op de borst van de patiënt waarop vervolgens de myPatch monitor wordt vastgezet. Verpleegkundigen van afdeling Neurologie Johan Berghuis en Ferry van den Bosch vertellen: “De start van deze nieuwe hartritme-registratie met thuismonitoring voor TIA-patiënten in Gelre Apeldoorn en Zutphen, is een mijlpaal waar onze afdeling Neurologie trots op is. Deze innovatieve aanpak, met de myPatch, biedt niet alleen meer comfort na een dagopname, maar zorgt ook voor meer kosteneffectiviteit. Als verpleegkundigen zien we direct de positieve impact van deze vernieuwing op de flexibiliteit en tevredenheid van onze patiënten.”

Op afdeling Neurologie verwijdert de verpleegkundige na afloop van de thuismonitoring de myPatch bij de patiënt. Tevens wordt het dagboek van de patiënt dat hij of zij bijhield tijdens de thuismonitoring overhandigt. Vervolgens stuurt de verpleegkundige de registratiedata van de myPatch en een kopie van het dagboek naar het bedrijf Intermark Technology dat de data analyseert. Een verslag van die analyse wordt later in het EPD opgenomen. Als de patiënt een hartritmestoornis blijkt te hebben, neemt de neuroloog contact op met de patiënt voor het voorschrijven van antistollingsmedicatie.

Thuismonitoring en slimme pleisters

Thuismonitoring is een belangrijk thema, onder meer om zorg passender te krijgen, toegankelijk en betaalbaar te houden. Tevens kan op die manier de juiste zorg worden verplaatst van het ziekenhuis naar thuis. Er zijn in de praktijk steeds meer slimme monitoringstools zoals health dots en smartwatches beschikbaar waarmee mensen met diverse problematiek op afstand in de gaten kunnen worden gehouden. Het gaat dan om patiënten die (waarschijnlijk) een TIA hebben gehad, maar ook om bijvoorbeeld de monitoring van zwangere vrouwen op afstand of het in de gaten houden van mensen met hartfalen.

Weer een andere slimme toepassing van zo’n ‘health dot’ zien we bij Zuyderland, waar een bariatrische operatie sinds kort een dagbehandeling is geworden. Dankzij de inzet van een slimme pleister kunnen patiënten namelijk al op de dag van de operatie het ziekenhuis verlaten. De slimme pleister wordt direct na de operatie op de buik geplakt. De pleister, in feite een zeer klein slim medisch apparaat, registreert elke vijf tot tien minuten ongemerkt hartslag, ademhaling, houding en activiteit van de patiënt en wordt direct na de operatie opgeplakt.