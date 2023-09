TNO lanceert spin-off bedrijf voor wearables

TNO, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, lanceert een nieuwe spin-off genaamd AIKON Health. Dit bedrijf zal zich concentreren op de ontwikkeling van draagbare biosensors voor in eerste instantie hartmonitoring. Met deze geavanceerde technologie wil AIKON Health een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de zorg voor patiënten met chronische klachten.

Hartfalen blijft bijvoorbeeld een ernstig gezondheidsprobleem, waarbij meer dan 50% van de patiënten binnen zes maanden na ziekenhuisontslag opnieuw wordt opgenomen. Dit risico is direct na een medische ingreep het hoogst. Het monitoren van signalen van hartfalen op afstand kan mensenlevens redden doordat vroegtijdige detectie en interventie mogelijk wordt. Volgens Thiru Kanagasabapathi, Senior Consultant voor draagbare biosensoren bij TNO en CEO van AIKON Health, kan de nieuwe technologie de heropnamen van hartpatiënten met wel 25% verminderen.

Thuismonitoring is trending

Thuismonitoring is inmiddels wijdverspreid, met toepassingen bij diverse medische aandoeningen, waaronder hartfalen, COVID-19 en zwangerschap. Sensoren en slimme pleisters, zoals die worden ontwikkeld door AIKON Health, Philips (healthdots) en andere leveranciers, spelen hierbij een belangrijke rol. In Nederland wordt in meerdere ziekenhuizen, zoals in het Catharina Ziekenhuis, dan ook intensief onderzoek gedaan naar het gebruik van zogeheten slimme pleisters bij hartpatiënten.

Deze ontwikkeling is zelfs zo relevant dat in augustus 2023 Hareld Kemps, een vooraanstaande (sport)cardioloog, is benoemd tot speciale hoogleraar ‘Remote Patient Management in Chronic Cardiac Care’ aan de faculteit Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en bij Máxima Medisch Centrum. Kemps zal zijn expertise inzetten om een brug te slaan tussen design, engineering, zorgorganisatie en kunstmatige intelligentie (AI). Zijn onderzoek zal zich met name richten op de thuismonitoring van hartpatiënten, waarbij innovatieve AI-toepassingen een cruciale rol zullen spelen. Hij zal ook zeker grote interesse hebben in de nieuwe biosensoren van Aikon Health.

TNO Holst Centre

De oprichting van AIKON Health komt op een cruciaal moment, waarin de vraag naar hoogwaardige, op technologie gebaseerde oplossingen stijgt. Ton van Mol, Managing Director TNO bij Holst Centre, benadrukt dat AIKON Health een potentieel keerpunt in de zorg kan betekenen. Door gebruik te maken van de nieuwste digitale, sensortechnologie en materiaalontwikkeling, hoopt het bedrijf de druk op het gezondheidszorgsysteem te gaan verlichten.

De huidpleisters van AIKON Health zijn gebaseerd op technologie die is ontwikkeld bij Holst Centre, waar TNO werkt aan hybride geprinte elektronica en biosensoren. De medische basisstructuur van de huidpleisters is een essentieel kenmerk en is ontworpen om comfortabel, rekbaar, waterdicht en weefselvriendelijk te zijn. Bovendien past het zich aan elke lichaamsvorm aan waardoor ze opvallend patiëntvriendelijk zijn.

AIKON Health gaat komende tijd draagbare biosensors ontwikkelen om verschillende gezondheidsvariabelen over een langere periode te monitoren, waaronder ECG (elektrocardiogram), hartslag, huidtemperatuur, ademhalingsfrequentie en bloeddrukveranderingen. De technologie achter deze sensoren maakt gebruik van droge elektrode- en materiaaltechnologie, die al meer dan tien jaar door TNO wordt ontwikkeld. Dit resulteert in ultradunne, rekbare, en ademende huidpleisters die betrouwbare metingen op de lange termijn leveren.