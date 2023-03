Twiin: twee miljoen beelden en verslagen uitgewisseld

Het oorspronkelijk doel van het Twiin Portaal was het vervangen van de DVD in de zorg. Beetje bij beetje komt dat doel dichterbij. Het Twiin Portaal bedient een landelijk netwerk van ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en andere zorginstellingen die met beeldmateriaal werken. Op basis van een verwijzing kan het beeldmateriaal eenvoudig van de ene naar de andere zorginstelling worden gestuurd. Het digitaal verzenden van radiologische beelden werkt veilig, snel, relatief goedkoop en efficiënt.

Digitaal platform

Toen het Twiin portaal in 2020 werd opgetuigd, gaf 80 procent van de ziekenhuizen aan dat ze mee wilden doen. Inmiddels is het aantal deelnemende ziekenhuizen vrijwel honderd procent en doen er ook steeds meer klinieken mee met het digitale uitwisselingsplatform. Op de website van Twiin melden betrokkenen dat de hechte community die is opgebouwd met alle aangesloten instellingen een essentiële succesfactor is. Elk kwartaal vindt er bijvoorbeeld een gebruikersbijeenkomst plaats om de gebruikers op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, features en nieuwe releases.

Twiin portaal & ZorgBericht

Het Twiin portaal wordt door de leveranciers voortdurend verbeterd op basis van feedback van de gebruikers, zodat het blijft voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers. Een voorbeeld van een recente verbetering is het zogeheten ZorgBericht. ZorgBericht heeft als doel om radiologische onderzoeken en verslagen op een laagdrempelige wijze met de patiënt uit te wisselen. Momenteel worden deze onderzoeken nog op DVD aan de patiënt meegegeven. Inmiddels maken ruim 50 aangesloten zorginstellingen gebruik van ZorgBericht. Een andere verbetering, waar aan gewerkt wordt, betreft de mogelijkheid om het eenvoudiger te maken om beelden uit te wisselen met eerstelijns zorgaanbieders, die niet zijn aangesloten op het Twiin Portaal.