UMC Utrecht lanceert virtueel slaapplatform

Als volwassenen slapen we gemiddeld ongeveer een derde van ons leven. Goed slapen is belangrijk voor de gezondheid, maar desondanks is de kennis erover beperkt. Met de lancering van het nieuwe virtuele slaapplatform wil UMC Utrecht die kennis verbreden en verdiepen.

In de zorg ontstaat er de laatste jaren dan ook beetje bij beetje iets meer aandacht voor. Zo is er in Limburg door Sevagram en Zuyderland onlangs een digitaal slaapprotocol ontwikkeld voor ouderen die onrustig slapen. Het blijkt dat ze met zorgtechnologie, zoals een slaapkussen, regelmatig geholpen kunnen worden en zodoende ook overdag rustiger worden. Bij kleine kinderen is slapen ook super belangrijk en heel kleine kinderen slapen zelfs langer dan dat ze wakker zijn. Bij UMC Utrecht werd daarom in 2021 een nieuwe e-learning ontwikkeld over het belang van slaap voor (chronisch) zieke kinderen.

Gezondheid is 24-uurs fenomeen

Slaap wordt nog altijd onderschat, met name als het gaat om de medicinale kracht van rust tijdens het fysieke herstel van kinderen. Ook voor ernstige slaapverstoringen, door bijvoorbeeld apneu, is meer aandacht en er is steeds meer slimme zorgtechnologie, zoals wearables, beschikbaar om dit probleem vast te stellen.

Toch krijgt gezond slapen volgens Jeroen Dudink, kinderarts en slaaponderzoeker, nog steeds niet de aandacht die het verdient. Op de website van UMC Utrecht vertelt hij: “Slaap speelt een belangrijke rol bij gezond en ziek zijn. Gezondheid is namelijk een 24-uurs-fenomeen. Om het belang van slaap te onderstrepen, streven we ernaar met het slaapplatform Sleep Discovery Lab om het thema slaap een onmisbaar onderdeel te maken van onderzoek, zorg én onderwijs binnen de gezondheidszorg.”

Slaapplatform Sleep Discovery Lab

De kick-off van het Sleep Discovery Lab was op 17 maart in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) van het UMC Utrecht. Het WKZ doet in samenwerking met het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) en het Prinses Maxima Centrum trouwens al onderzoek naar de rol van slaap in vroege ontwikkeling, tijdens ziek zijn en revalidatie van kinderen.

Het virtuele slaapplatform werd gelanceerd op de Wereld Slaap Dag. Deze internationale dag van de slaap vindt jaarlijks plaats op de vrijdag voordat de lente begint. In 2023 was is deze slaapdag zodoende op vrijdag 17 maart. Op deze dag staan slapen en zaken die met slapen te maken hebben, zoals gezondheid en alertheid, centraal. In België is deze dag populair en wordt daar vooral gezien als een uitslaapdag. In Nederland wordt op deze dag speciale aandacht gevraagd voor de gevolgen van slechte nachtrust en de aandoeningen die slechte nachtrust kunnen veroorzaken. Het Sleep Discovery Lab haakt hier expliciet op in en hoopt innovatief en interdisciplinair onderzoek naar slaap te stimuleren.