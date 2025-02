UMCG en Epic schalen digitale medicatieoverdracht op

UMC Groningen en de leverancier van ziekenhuisinformatiesystemen, Epic, zetten een belangrijke stap in de opschaling van digitale medicatieoverdracht. De partijen ondertekenden 5 februari een overeenkomst voor de implementatie van Medicatieproces 9. Dat is de informatiestandaard die medicatiegegevens veiliger en efficiënter uitwisselbaar maakt. Hierdoor kunnen de twaalf Nederlandse Epic-ziekenhuizen binnen afzienbare tijd volgens de standaard met de rest van de keten medicatiegegevens uitwisselen.

Bij de ondertekening waren vertegenwoordigers van VWS, de sector medisch specialistisch zorg (MSZ) en het programma Medicatieoverdracht aanwezig. Patricia van den Bemt, hoogleraar klinische farmacie in het UMCG, is heel blij met deze ondertekening. “Dit is een belangrijke stap in de patiëntveiligheid. Het gaat ervoor zorgen dat er minder fouten in het gebruik van medicatie ontstaan. En dat kan onnodige ziekenhuisopnames voorkomen.”

Ketenbreed programma

In het ketenbrede programma werken negen betrokken zorgsectoren en patiënten- en cliëntenorganisaties samen aan het verbeteren van de digitale uitwisseling van medicatiegegevens. De invoering van Medicatieproces 9 zorgt ervoor dat zorgverleners binnen en buiten ziekenhuizen altijd beschikken over een actueel en volledig medicatieoverzicht. Dit voorkomt medicatiefouten, ondersteunt betere behandelbeslissingen en vergroot de patiëntveiligheid. Hiermee voldoen zorgorganisaties ook aan de wet Wegiz. Daarnaast krijgen patiënten en cliënten meer inzicht en regie over hun medicatie doordat wijzigingen direct inzichtelijk zijn in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Per week worden gemiddeld 75 mensen in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van een vermijdbaar medicatie-incident. Een deel van deze incidenten komt doordat zorgverleners niet precies weten welke medicatie een patiënt al gebruikt, omdat zorginformatiesysteem geen of maar beperkte informatie met elkaar uitwisselen. Het programma Medicatieoverdracht lost dit probleem op door te zorgen dat zorgverleners en zorginformatiesystemen dezelfde taal spreken en door zorgprocessen rondom medicatie in verschillende zorgsectoren op elkaar af te stemmen.

Landelijke uitrol Epic gestart

De Epic-ziekenhuizen en een expertteam van onder meer ziekenhuisapothekers werken nu meer dan een jaar samen om samen met leverancier Epic om de eisen van de informatiestandaard en de ketenafspraken van het programma Medicatieoverdracht in het EPD te integreren. De twaalf Epic-ziekenhuizen in Nederland hebben zich gecommitteerd aan de invoering van de standaard, waardoor een grote stap wordt gezet richting uniforme digitale medicatieoverdracht. Deze ontwikkeling markeert een essentiële stap in de digitalisering van medicatieoverdracht binnen de medisch-specialistische zorg.

Het programma Medicatieoverdracht is een samenwerking van negen zorgsectoren, patiënten- en cliëntenorganisatie, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ, Nictiz en RSO Nederland. Sectorteam MSZ vertegenwoordigt de vijf koepels NFU, NVZ, NVZA, FMS en ZKN binnen het programma Medicatieoverdracht (MO). Iedere koepel heeft een beleidsadviseur die het bestuurlijk draagvlak borgt.