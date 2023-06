Verbeterde versie van populaire Ommetje-app

Beweging is goed voor je hersengezondheid. Bewegen zorgt ervoor dat je hersenen goed doorbloed raken en de zuurstof krijgen die ze nodig hebben. Bewegen verbetert je geheugen, zorgt ervoor dat je beter slaapt en vermindert stress. Daarnaast kan bewegen ook het risico op hersenaandoeningen zoals dementie, depressie en Parkinson verkleinen. Veel mensen realiseren zich niet dat ze te weinig bewegen en daarom introduceerde de Hersenstichting in 2020 de gratis Ommetje-app.

Onderzoeken naar onbewust gedrag

Met dank aan huidige en voormalige gebruikers van de app en een uitgebreid panel dat nog niet bekend was met de Ommetje-app, voerde D&B twee onderzoeken uit naar onbewust gedrag van de doelgroep. Het blijkt dat wandelen voor veel mensen een kansrijke manier is voor meer bewegen in het dagelijks leven. De app-gebruikers werden gemotiveerd om doelen te stellen en progressie bij te houden. Een andere uitkomst van het onderzoek was dat de app niet te moeilijk in het gebruik moet zijn.

Ommetje-app werkt

Uit het onderzoek door D&B zijn niet alleen goede aanknopingspunten gekomen voor aanpassingen in de app en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Ze vonden ook mooie resultaten die het effect van de Ommetje-app bevestigen. Zo worden er dagelijks 75.000 ommetjes met behulp van de app gelopen. Tijdens de coronatijd bereikte de app een hoogtepunt met tienduizenden downloads per maand. Maar ook na corona blijven er gemiddeld zo’n 6000 mensen per maand de app downloaden. Ongeveer de helft van de gebruikers geeft aan dat ze hun app hebben verwijderd omdat het wandelen inmiddels een gewoonte is geworden in hun dagelijkse routine.

Gezond en Actief Leven Akkoord

Het verbeteren van de ommetje-app sluit mooi aan bij de GALA-afspraken die aandacht vragen voor een gezonder en actiever leven. Met het ondertekenen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) op het ministerie van VWS liggen afspraken voor meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking om zo een gezondere samenleving te krijgen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGD GHOR Nederland hebben samen afspraken gemaakt met VWS om slim samen te werken gezondheid, preventie en een sterke sociale basis voor burgers.