PGO gebruikersonderzoek: doorontwikkeling is noodzakelijk

Het Programma PGO on Air van Patiëntenfederatie Nederland voert jaarlijks een gebruikersonderzoek uit naar de Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Inmiddels zijn de resultaten bekend van het meest recente onderzoek, uitgevoerd door Verian (voorheen Kantar Public). Doel van het onderzoek is om trends en verbeteringen in de ontwikkeling van PGO’s in kaart te brengen. Uit deze meting blijkt dat er weinig verschillen zijn in de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid ten opzichte van 2023. Het gebruik van PGO’s in Nederland is dus stabiel, maar een verdere doorontwikkeling is wel noodzakelijk, zo stelt Patiëntenfederatie Nederland.

In het onderzoek ligt de focus op gebruikerservaringen van PGO’s met een MedMij-label. Hierbij zijn de functionaliteit, toegankelijkheid, begrijpelijkheid, en de meerwaarde van de gegevens in de PGO’s geëvalueerd. De toegepaste onderzoeksmethodiek heeft resultaten opgeleverd die representatief zijn voor de wensen en ervaringen van de Nederlandse bevolking.

Stabiele scores

De scores voor het aanmaken van een account en inloggen zijn vrijwel gelijk gebleven met die van 2023, negen op de tien gebruikers (90%) kan succesvol inloggen. De mate waarin het lukt om een account aan te maken en in te loggen verschilt per opleidingsniveau. Bij het kunnen ophalen van ziekenhuisgegevens valt een lichte stijging op met 53 procent tegenover 49 procent in 2023. Ook het ophalen van documenten gaat beter. Gebruikers ervaren de ziekenhuis- en huisartsgegevens als nuttig in hun zorgtraject. Verder wordt er opnieuw goed gescoord op de volledigheid van deze gegevens.

In totaal lukte het ruim de helft (60%) van alle gebruikers om huisartsgegevens op te halen. Van de groep gebruikers die kon inloggen lukte het zo'n twee op de drie (65%) om hun huisartsgegevens op te halen, Een derde (33%) van de ingelogde gebruikers heeft het geprobeerd maar lukte het niet. De genoemde redenen hiervoor waren bijvoorbeeld het ontvangen van een foutmelding, het niet kunnen vinden van de huisarts.

In 2023 deden de regionale coalities van het OPEN programma onderzoek naar de ervaringen van patiënten met PGO’s in de huisartsenpraktijk. Uit 333 kleinschalige PGO-gebruikerstesten bleek toen dat gebruikers over het algemeen positief zijn over het gebruiksgemak en de mogelijkheden van een PGO, maar ook dat ze nog lang niet altijd de meerwaarde van zo’n persoonlijke gezondheidsomgeving zien.

Inzichten voor verbetering

Het onderzoek van het Programma PGO on Air van Patiëntenfederatie Nederland geeft veel informatie over de leesbaarheid, begrijpelijkheid van de PGO en de behoefte aan extra toepassingen. Verbeterpunten die worden genoemd zijn o.a. het gebruik van minder medische vaktaal en afkortingen, de mogelijkheid om gegevens te kunnen ordenen of sorteren, en het kunnen toevoegen van persoonlijke aantekeningen.

Verder is er behoefte aan nieuwe functies zoals het uitwisselen van beelden, het kunnen maken van afspraken of videobellen met zorgverleners en het koppelen van andere apps aan de PGO.

Doorontwikkeling vereist

De algemene conclusie is dat er weinig progressie is geboekt ten opzichte van vorig jaar. Dertien procent geeft aan dat het zeer waarschijnlijk is dat ze de PGO in de toekomst blijven gebruiken, omdat ze op die manier makkelijk bij hun zorggegevens kunnen komen. Als de gebruiksvriendelijkheid verbetert en er sprake is van minder technische problemen, dan kan dat percentage verder omhooggaan.

Dit benadrukt het belang van een adequate doorontwikkeling van de PGO. Het verbeterpotentieel vanuit patiëntperspectief creëert een goede basis voor gesprekken met ketenpartners. Patiëntenfederatie Nederland wil daarnaast het belang benadrukken van het ontsluiten van brondata van andere zorgorganisaties. Doel van de PGO is immers dat mensen in brede zin regie krijgen over hun gezondheidsgegevens.

Het volledige onderzoeksrapport is hier in te zien (pdf)