‘Verbetering geriatrische revalidatie draagt bij aan doelmatigheid’

“We gaan een tijd tegemoet waarin we meer zorg met minder mensen moeten zien te leveren. Het mooie is dat er ook veel kansen liggen om met innovatieve interventies de geriatrische revalidatie samen slimmer vorm te geven”, zegt Holstege. Sinds 2022 is Holstege lector Geriatrische revalidatie. Haar lectoraat is onderdeel van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en verbonden aan het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijnvdat is ingesteld door de Noord-Hollandse zorgorganisatie Omring.

Optimale geriatrische revalidatie

Het huidige zorglandschap is ingericht op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Maar op dit moment herstelt één op de drie niet tot het niveau van vóór de opname in het ziekenhuis, zegt Holstege. Daarom moet er haar meer aandacht komen voor geriatrische revalidatie. Geriatrische revalidatie is een relatief jong onderzoeksgebied waarin volgens Holstege nog veel nieuwe mogelijkheden te ontdekken vallen.

Zorgrobotica

Holstege wil vooral de beschikbare, slimme technologieën onder de loep nemen. Inmiddels is een samenwerking aangegaan met het lectoraat Robotica van de Hogeschool Inholland. Daarin wordt praktijkonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe borgrobots. Zo wordt kennis uit de praktijk samengebracht met het onderzoek van onder andere Holstege.

Naast ‘slim’ is ‘samenwerken’ een sleutelwoord voor Holstege als het gaat om het verbeteren van de geriatrische revalidatie. Hoe kunnen bijvoorbeeld wijkzorg en het sociale netwerk beter samenwerken zodat de overgang van de revalidatieafdeling naar de thuisomgeving soepel verloopt.

Samenwerkingsverbanden

In breder verband werkt het lectoraat samen met hogescholen, universiteiten, practoraten, kennisnetwerken en het werkveld. Zoals bijvoorbeeld binnen het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home. Ook op regionaal niveau wordt de samenwerking gezocht in Noord-Holland Noord. Hierbij worden naast zorgprofessionals andere onderzoekers en studenten betrokken.

Samenwerking bij eHealth specifiek in ouderenzorg staat vaker hoog op de agenda. Vorig jaar nog tekenden Topaz en NeLL een intentieverklaring voor het oprichten van een hub voor e-health.