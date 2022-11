Vernieuwde digitale gegevensuitwisseling ambulances

Voor zorgverleners op de spoedeisende hulp is het belangrijk dat zij zo vroeg mogelijk over de juiste medische gegevens kunnen beschikken van patiënten die onderweg zijn in een ambulance. Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Onlangs zijn de gestandaardiseerde berichten die uitgewisseld worden, vernieuwd. Alle ambulances in Nederland kunnen de nieuwe berichten versturen naar de spoedeisende hulp.