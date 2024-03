Vernieuwde hartkatheterisatiekamer HagaZiekenhuis

In een hartkatheterisatiekamer worden onder meer ablaties van hartritmestoornissen, implantaties van ICD’s, pacemakers en ritmerecorders en dotterbehandelingen uitgevoerd. Daarnaast vinden er ook diverse onderzoeken plaats. Voor deze onderzoeken en behandelingen wordt röntgenstraling gebruikt.

Hartkatheterisatiekamer vernieuwd

Met het nieuwe Siemens systeem kan in de vernieuwde hartkatheterisatiekamer van het HagaZiekenhuis in Den Haag de dosis van die straling aanzienlijk beperkt worden. Dat zorgt voor een hogere veiligheid voor zowel de patiënten als de behandelaars.

De nieuwe kamer beschikt ook over de nieuwste systemen voor het doen van metingen in de kransslagaders. Zoals voor echo, OCT en meetsystemen voor de grote en kleine bloedvaten van het hart. Een deel van deze systemen is standaard ingebouwd. Andere systemen zijn draadloos beschikbaar. Ook de plafonds en vloeren van de kamer zijn vervangen en de ruimte heeft een algehele opfrisbeurt gekregen.

Volgende verbouwing

In de komende zes maanden worden in totaal twee van de vier hartkatheterisatiekamers van het Haagse Ziekenhuis verbouwd. Enkele maanden geleden is de angiokamer op de locatie Zoetermeer van het HagaZiekenhuis al vernieuwd. Daar is dezelfde apparatuur geïnstalleerd.

“Deze hartkatheterisatiekamer wordt voornamelijk gebruikt voor onderzoek van de bloedvaten van het hart en pacemaker implantaties. Vanaf de zomer wordt deze behandelkamer gebruikt voor het uitvoeren van ablaties. Een ablatie is een behandeling die we toepassen bij ernstige hartritmestoornissen, wanneer medicijnen niet voldoende werken. We zijn erg blij met het resultaat en bedanken alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt”, vertelt unithoofd hartkatherisatiekamers Pascal Gobréau.

Het HagaZiekenhuis heeft de afgelopen jaren meerdere stappen gezet als het gaat om de implementatie van innovaties die de zorg voor patiënten naar een nog hoger niveau moet brengen. Zo werd eind vorig jaar een ‘slimme bril’ geïntroduceerd op de OK. Die is uitgerust met zowel visuele als auditieve verbindingen, wat het mogelijk maakt voor collega’s om realtime mee te kijken en met de chirurg te communiceren.