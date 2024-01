Vernieuwde Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2024

De vergoeding van digitale zorg in Nederland, gereguleerd door instanties zoals de NZa en het Zorginstituut Nederland, valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Voor vergoeding komen alleen die digitale zorgvormen in aanmerking, die voldoen aan ‘pakketcriteria’ zoals veiligheid en bewezen effectiviteit. Bij de beoordeling spelen zorgverzekeraars en zorgkantoren een rol, maar wordt ook gekeken naar de waarde die digitale zorg toevoegt ten opzichte van traditionele zorgmethoden.

Toegankelijkheid waarborgen

In het licht van de aanhoudende personeelstekorten in de zorgsector, waarbij de verwachting is dat het aantal zorgmedewerkers zal stijgen van 1,4 miljoen naar 2 miljoen in 2040, is het belang van technologie in de zorg nooit groter geweest. De zorgsector staat voor de uitdaging om efficiënte en effectieve zorg te blijven leveren, waarbij technologie een sleutelrol speelt bij het waarborgen van de toegankelijkheid.

Nieuw hoofdstuk in wegwijzer

Een geheel nieuw hoofdstuk in de ‘Wegwijzer bekostiging digitale zorg’ is gericht op technologieën die de capaciteit van zorgverlening kunnen verhogen. Deze opties omvatten een breed scala van toepassingen, variërend van telemonitoring voor chronische aandoeningen zoals COPD en diabetes tot en met geavanceerde domotica in de langdurige zorg. Sensoren en digitale hulpmiddelen bieden steeds meer mogelijkheden voor constante monitoring, zonder dat de patiënt hier hinder van ondervindt. Een goed voorbeeld is de medicijndispenser waarmee het medicatiegebruik van mensen op afstand kan worden beheerd zodat mensen zelfstandiger blijven en de thuiszorg wordt ontlast. Dit soort slimme digitale oplossingen resulteren dus in minder fysieke contactmomenten en het efficiënter gebruik van zorgbronnen.

Een bijzondere vermelding verdient volgens NZa de toepassing van sociale robots in de GGZ en langdurige zorg, die kunnen helpen bij het plannen van de dagstructuur van patiënten. Deze technologie, die nauw verbonden is met het zorgdossier, biedt zowel patiënten als naasten meer controle en gemoedsrust. Verschillende vormen van beeldvormtechnologie faciliteren verder de mogelijkheden tot communicatie tussen patiënt en zorgverlener. Dat is met name ideaal voor situaties waarbij fysieke behandeling niet nodig is en een cliënt bijvoorbeeld alleen maar even advies nodig heeft.

Leefstijlmonitoring

Leefstijlmonitoring, een andere belangrijke technologische ontwikkeling, stelt zorgverleners in staat om het gedrag en de leefpatronen van alleenwonende cliënten te volgen. En dat is met name nuttig bij progressieve ziekten zoals dementie. Deze aanpak leidt tot vroegtijdige signalering van gedragsveranderingen en kan leiden tot minder opnames en huisbezoeken. Op die manier wordt dus ook weer de beschikbare capaciteit in de zorg verhoogd. De nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg laat kortom goed zien dat digitale zorg steeds vaker met succes wordt toegepast én dat ook steeds meer vormen op een of andere wijze worden vergoed.